Velório de Gal Costa será aberto ao público; veja informações

A equipe de Gal Costa anunciou nas redes sociais da cantora que o velório será aberto ao público e acontecerá na Assembleia Legislativa da cidade de São Paulo. Já o enterro será fechado para amigos próximos e familiares. A artista morreu em sua casa nesta quarta-feira, 9.

O velório será realizado nesta sexta-feira, 11, das 9h às 15h. Nos comentários do comunicado, fãs e artistas lamentam a morte de Gal Costa e fortalecem o legado da artista: “Para sempre Gal!”.

Gal Costa morre aos 77 anos

A cantora baiana Gal Costa morreu, aos 77 anos, na manhã desta quarta-feira, 9. Em setembro, a artista passou por cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal e, no último fim de semana, cancelou show em São Paulo por problemas de saúde. A informação da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da intérprete, que afirmou que a artista teve infarto fulminante em casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Gal Costa estava rodando pelo Brasil com sua turnê "As Várias Pontas de Uma Estrela", com datas marcadas tanto para este mês quanto para dezembro e janeiro. Após uma cirurgia de retirada de um nódulo na fossa nasal direita em setembro, precisou se ausentar dos palcos até o fim de novembro, o que fez a cantora cancelar sua participação no festival Primavera Sound.

Ela seria uma das atrações do evento, realizado em São Paulo no último fim de semana. A cantora deixou sua marca também através de sucessos como as músicas "Divino Maravilhoso", "Baby", "Vaca Profana", "Um Dia de Domingo" e "Vapor Barato".

Sobre o assunto Gal Costa deixa filho de 17 anos; Artista sonhava em ser mãe

Gal Costa, a musa eterna da Tropicália

Há dez anos, fãs fizeram fila para ver Gal Costa na Bienal do Livro do Ceará

Lula homenageia Gal Costa: "Das maiores cantoras do mundo"

Gal Costa e Marília Mendonça uniram vozes na música "Cuidando de Longe"

Morre Gal Costa, lenda da música brasileira, aos 77 anos

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags