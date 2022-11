Maria Bethânia desabafa sobre morte de Gal: "Difícil demais, triste demais"

Nesta quarta-feira, 9, após o falecimento da artista Gal Costa, sua amiga e também artista Maria Bethânia se declarou nas redes sociais para homenagear a cantora e desabafar sobre sua dor.

“O Brasil que ela sempre encantou com sua voz única, magistral, hoje, inteiro, chora. Como eu”, comentou ela com a voz embargada.

A artista esteve com Gal Costa na inauguração do Teatro Vila Velha, em Salvador, em 1964, ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé, que formavam parte do núcleo central do movimento da Tropicália, criado em 1968.

A primeira gravação de Gal aconteceu no disco de estreia de Bethânia, em 1965. As duas também estiveram juntas no grupo Doces Bárbaros, que lançou disco ao vivo em 1976, além de uma turnê pelo Brasil e filme.

Em seu vídeo, Maria Bethânia afirma que nunca pensou que teria que falar sobre a dor de perder sua amiga. “Uma amiga que, mesmo longe, sempre mantive a admiração e respeito. Que Deus a receba na sua mais pura luz. É triste demais, difícil demais. Muito duro”, finaliza ela.

