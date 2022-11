Gal Costa comemorou vitória de Lula em última selfie no Instagram antes de morrer

Algumas horas antes de sua morte, na noite desta terça-feira, 8, a cantora Gal Costa publicou sua última selfie no Instagram. A imagem mostra a baiana fazendo o "L" de Lula em comemoração à vitória do petista para a Presidência da República. O conteúdo foi publicado pela primeira vez no dia 30 de outubro e reproduzido ontem.

No Twitter, Gal fez a mesma publicação para comemorar a vitória do PT no dia 30 de outubro. "O amor venceu o ódio! Lula presidente", escreveu. A artista apoiou Lula nas eleições e vinha expressando abertamente a posição durante seus shows. Antes do primeiro turno, ela chegou a pedir paz e fez um "L" com a mão.

Nesta quarta-feira, 9, Lula usou as redes sociais para lembrar do legado de Gal para o Brasil. Ele afirmou que a apoiadora cantava para "mostrar sua cara" e que o Brasil perdeu hoje "uma de suas grandes vozes".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Rádio Nacional presta tributo à cantora Gal Costa nesta quarta-feira

Maria Bethânia desabafa sobre morte de Gal: "Difícil demais, triste demais"

Gal Costa em Fortaleza: veja como foi o último show da cantora

Gal Costa deixa filho de 17 anos; Artista sonhava em ser mãe

Morre Gal Gosta, aos 77 anos, após mais de cinco décadas de carreira

Gal Costa, a musa eterna da Tropicália

Há dez anos, fãs fizeram fila para ver Gal Costa na Bienal do Livro do Ceará

Lula homenageia Gal Costa: "Das maiores cantoras do mundo"

Gal Costa e Marília Mendonça uniram vozes na música "Cuidando de Longe"

Gal Costa morre aos 77 anos; Veja repercussão

Políticos homenageiam Gal Costa após morte de um dos ícones da MPB

Tags