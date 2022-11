Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre morte de Gal Costa

Até o momento, Jair Bolsonaro (PL), atual presidente, não se manifestou a respeito da morte de Gal Costa, uma das maiores cantoras do cenário musical brasileiro. A artista morreu na manhã desta quarta-feira, 9, aos 77 anos, e recebeu a homenagem de diversos políticos, inclusive do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A cantora baiana era crítica do governo Bolsonaro. Em entrevista à Folha de S.Paulo, em 2021, ela atacou a atual gestão. "Tá muito difícil com Bolsonaro. Fora, Bolsonaro. Não sou uma pessoa que entende muito de política, mas acho que o regime democrático é o melhor para se conviver com as diferenças. E acho que o governo tem a obrigação de cuidar das pessoas", disse Gal.

A artista completou: "Acabar com a desigualdade social. Na pandemia, ficou evidente a miséria e a pobreza. Todo governo tem obrigação de cuidar dos mais pobres, do bem-estar e da saúde do povo. O que é isso, é mais pra esquerda, né?"

