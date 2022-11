Saiba como foi o velório de Guilherme de Pádua

O corpo do ex-ator Guilherme de Pádua foi velado na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira, 7. O sepultamento ocorreu no cemitério Parque da Colina.

De acordo com o site Na Telinha, o velório foi acompanhado por aproximadamente 300 pessoas e houve muita comoção. Ex-presidiários presentes choraram e relataram que Guilherme de Pádua havia transformado a vida deles.

O culto foi conduzido pelo pastor Márcio Valadão, fundador da igreja, que anunciou a morte de Pádua nesse domingo, 6. A viúva, Juliana Lacerda, fez um discurso.

Nos últimos anos, o casal desenvolvia trabalhos de ressocialização em presídios.

Guilherme de Pádua morreu de que?

O ex-ator, assassino da atriz Daniella Perez, sofreu um infarto em sua casa, em Belo Horizonte.

Em live nas redes sociais, o pastor Márcio Valadão contou como soube da morte de Pádua.

"Pouco antes das 22 horas, recebi o telefonema de uma irmã falando que um dos nossos pastores acabou de falecer. Pra mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco", relatou.

Valadão também citou o assassinato de Daniella Perez, cometido por Guilherme.

"Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniella Perez. Foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele estava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer", disse o pastor na live.

O assassinato de Daniela Perez

Guilherme de Pádua, junto com sua então esposa, Paula Nogueira Thomaz, matou Daniella Perez em 28 de dezembro de 1992. Na época, a vítima tinha apenas 22 anos e fazia par romântico com Pádua na novela 'De Corpo e Alma', escrita por Glória Perez, sua mãe.

O corpo de Daniella foi encontrado em um matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com os legistas, ela foi golpeada com 18 facadas de punhal, que atingiram seu pulmão, coração e pescoço.

Segundo a acusação, o crime teria sido motivado por inveja, cobiça e vingança, pois Guilherme de Pádua assediava Daniella em busca de uma maior participação de seu personagem na novela.

Na data do crime, o ator saiu da gravação e encontrou a esposa. Eles esperaram Daniella sair do set de gravações e a fecharam em um posto de gasolina com o carro. A atriz saiu do veículo e questionou o que estava acontecendo. Porém foi agredida e ficou desacordada, sendo levada pelo casal.

As autoridades policiais descobriram que o ator e a esposa estavam envolvidos no assassinato graças a uma testemunha que anotou a placa do carro vista no local do crime.

O caso voltou a repercutir com o lançamento da série "Pacto Brutal: O Assassinato de Daniella Perez", da HBO Max.

