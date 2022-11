Artistas reagem à morte de Guilherme de Pádua: "Já foi tarde"

A morte do ex-ator e pastor brasileiro foi anunciada por Márcio Valadão na noite deste domingo, 6

O pastor Márcio Valadão informou em live que Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato de Daniella Perez, morreu no domingo, 6, em Belo Horizonte (MG). Nas redes sociais, artistas reagiram à morte do ex-ator com teorias da conspiração e falas sobre justiça.

O também pastor Guilherme de Pádua foi condenado por um crime brutal que aconteceu no dia 28 de dezembro de 1992, quando ele e sua esposa grávida, Paula Thomaz, planejaram e executaram o crime de assassinato com facadas à Daniella Perez, filha de Glória Perez.

Os dois envolvidos foram condenados para aproximadamente 19 anos de pena, mas cumpriram apenas sete anos de prisão e entraram em liberdade condicional. Neste domingo, 6, diversos artistas se posicionaram sobre a morte de Guilherme falando sobre “justiça”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Twitter, Alexandre Frota reagiu à notícia de óbito chamando o pastor de “assassino”. O diretor Aguinaldo Silva falou sobre o crime de Guilherme ser “impagável” e finalizou o seu comentário com “Já foi tarde”. Já o ator Raul Gazolla, marido de Daniella à época do assassinato, afirmou em entrevista à Folha de São Paulo: "Vamos seguir em frente e agradecer por estarmos em um mundo melhor hoje".

Não irei comemorar a morte do Assassino Bolsonarista da Dani o Guilherme de Pádua. Ele tinha que ficar vivo até os 100 anos pra se olhar todo dia no espelho e saber que ele é um assassino . Nada mais . pic.twitter.com/U7oUpYjyYC — Frota 77 (@77_frota) November 7, 2022

Não vou dizer "quem aqui faz aqui paga", porque alguns fazem e não pagam e, no caso de Guilherme de Pádua (foto), sua dívida era impagável. Mas sua morte súbita, diante do mal irreparável que ele causou, só me permite um comentário, que é: já foi tarde. pic.twitter.com/OLKox0awbJ — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) November 7, 2022

Teorias da Conspiração

Alguns artistas comentaram sobre as coincidências que envolvem a data da morte do ex-ator. O ator Antonio Tabet lembraram a estreia da novela “Explode Coração” de Gloria Perez há 27 anos, a primeira novela que a diretora escreveu após o assassinato da filha. Segundo informações da Igreja Batista da Lagoinha, Guilherme de Pádua havia morrido por um infarto.



Guilherme de Pádua morre de enfarte no exato dia em que se completam 27 anos de estreia da primeira novela que Glória Pérez escreveu após o assassinato da filha.



O nome da novela? “Explode, Coração”. https://t.co/wcQrPuGyq4 — Antonio Tabet (@antoniotabet) November 7, 2022

Documentário sobre assassinato de Daniella Perez

O documentário “Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez” estreou no streaming HBO Max em 21 de julho de 2022, menos de quatro meses antes da notícia de falecimento de Guilherme de Pádua, autor do crime que origina o documentário.

A série documental mostra aprofundamento do assassinato de Daniella Perez, atriz que tinha apenas 22 anos quando foi assassinada, e é filha da autora de novelas Gloria Perez. Particularidades do julgamento sobre o caso são exploradas nessa produção.



Sobre o assunto Gloria Perez homenageia Daniella Perez no dia de seu aniversário

Guilherme de Pádua fala de série sobre Daniella Perez: "Preciso me defender"

HBO Max: série sobre assassinato de Daniella Perez ganha trailer

Guilherme de Pádua 'some' após anúncio de documentário sobre Daniella Perez

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui