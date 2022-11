Mostra fotográfica debate miséria no mundo

A Rede Internacional Acampa pela Paz e o Direito a Refúgio - Brasil realiza na quinta-feira, 10, e na sexta-feira, 11, no Sesc Piracicaba, em São Paulo, o primeiro encontro para refletir sobre fome e refúgio no Brasil e no mundo. O evento contará com diversas palestras e uma mostra fotográfica que retrata as distintas realidades sobre conflitos, meio ambiente, e miséria.

No evento, estarão presentes artistas, como o fotógrafo Fábio Lima (O POVO), e Ricard García Vilanova, da Espanha. Entre os palestrantes, estão o padre Júlio Lancellotti, da Pastoral do Povo de Rua da capital paulista, e Rodrigo Zaim, fotógrafo do Mídia Ninja.

"Me sinto lisonjeado em ter esse trabalho escolhido pra compor a mostra, ainda mais nesse momento em que tantas pessoas estão passando fome e sem um teto pra morar. Temos que mostrar essa realidade para que algo seja feito pra mudar essa situação", comentou Fábio Lima, em entrevista ao Vida&arte.

Paulista de nascimento, Fábio Lima veio para Fortaleza em 1997, três anos depois de começar a trabalhar com fotojornalismo. Ainda em 1997, começou a trabalhar no O POVO e, desde então, participou de coberturas como as Olimpíadas de Sidney e as manifestações políticas de 2013. Em 2020, tirou o primeiro lugar nos prêmios de fotojornalismo do Ministério Público do Ceará e no Prêmio Ghandi.

Iniciativa Pioneira

O objetivo da Rede através da mostra é reunir obras de diversos fotógrafos e fotógrafas, brasileiros e europeus, para revelar as diversas faces da fome e da miséria, escancarando um quadro grave e preocupante no mundo.



A Rede Acampa pela Paz e o Direito a Refúgio une pessoas e organizações na luta pelo direito ao refúgio e à dignidade humana. Está sediada na Corunha, Galiza, também em Madrid, Espanha; em Lisboa, Portugal e em Piracicaba, Brasil. A organização promove intervenções, palestras, conferências, atividades culturais e exposições fotográficas, com o intuito de convidar à reflexão, sensibilização e conscientização das pessoas através das fronteiras.

“Queremos que o sentido de pertencimento possa reorganizar simbolicamente as fronteiras geopolíticas”, comenta a coordenadora da Rede Acampa, no Brasil, Célia Regina Rossi.

Programação

Dia 10 - 18h45 min

- Abertura

Palestra: Desafios sobre Refúgio, Fome e Miséria no Brasil e Mundo, com Célia Regina Rossi (coordenadora da Rede Acampa Brasil) e Xosé Abad (coordenador da Rede Acampa Galícia)



Reconhecimento Acampa Espanha/Brasil

Palestra: Pela Defesa dos Direitos Humanos, com padre Júlio Lancellotti



Palestra "O Brasil tem Fome"

Com padre Júlio Lancellotti e mediação de Adelino de Oliveira



Dia 11 - 19 horas

Apresentação de dança "Afropiracicabano", com Vila África



Palestra "Fome em Piracicaba: alternativas"

Com Nancy Thame (secretária municipal de Agricultura e Abastecimento - Piracicaba)



Palestra "Brasil, país da fome através das fotos"

Com Rodrigo Zaim (fotógrafo do Mídia Ninja)



Palestra "Memória do Refúgio"

Com Leonor Solano Gonzalez (colombiana refugiada em Piracicaba)



Palestra "Jovens, Refugiados/as e Moradores de Rua"

Com Lucas dos Santos (Espaço Sakidila e Pastoral do Menor da Diocese de Piracicaba) e mediação de Josué Adam Lazier



Exposição Fotográfica: de 10/11 ao dia 03/12 -

Compõem a exposição: Ricard García Vilanova (Espanha) - Guerra e fome / Lys Arango (Espanha) - Até que o milho volte a crescer / Javier Teniente (Espanha) - A terra seca/ Juan Carlos Tomasi (Médicos Sem Fronteiras) - A memória do esquecimento / Pablo Tosco (Oxfam Intermón/Espanha) - Sem refúgio contra a fome / Rodrigo Zaim (São Paulo) Brasil, país fome / Silvia Landi (Roma) - Globesity / Fábio Lima (Ceará) - Fome e miséria.

Serviço

Encontro Acampa pela Paz e Direito a Refúgio - Brasil - Fome e Refúgio

Quando: quinta-feira, 10 e sexta-feira, 11

Onde: Sesc Piracicaba (R. Ipiranga, 155 - Centro, Piracicaba - SP)

Exposição Fotográfica

Quando: 10 de novembro a 3 de dezembro de 2022

Local: Sesc Piracicaba (R. Ipiranga, 155 - Centro, Piracicaba - SP)

Entrada Gratuita

Mais info: www.redeacampa.org

