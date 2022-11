Desenhos de Eduarda Moiano ilustram coluna de Vanessa Passos

Há existências que são profundamente afetadas pela arte. É o caso da trajetória da desenhista e tatuadora Eduarda Moiano, artista que estende as vivências nos traços feitos com nanquim, tinta milenar com pigmentação opaca e fluida. A partir desta quarta-feira, 9, os desenhos de Eduarda ilustram as colunas da escritora Vanessa Passos, publicadas semanalmente no Vida&Arte.

Leia também | Coluna Vanessa Passos: Escrevendo a vida

"É um trabalho muito da figura humana, puxado para o realismo, colocando o máximo de detalhes possíveis", explica Eduarda ao aprofundar nas técnicas utilizadas. Ela começou a experimentar com os riscos ainda na infância, mas só se profissionalizou na área no início de 2020, a partir do projeto "Moia No Risco".

A desenhista busca potencializar a cultura do povo preto nos desenhos, priorizando retratos de “paz e alegria”. “A gente fala muito da história da cultura e a gente sabe que teve escravidão, muita desigualdade. As obras vão para um lugar mais leve do que se costuma estar, principalmente dentro da arte, onde o povo preto raramente é retratado como pessoas felizes", desenvolve.

A primeira parceria entre Eduarda e Vanessa foi em "A Filha Primitiva" (2021), primeiro romance da autora cearense que leva a obra "A Primeira Face" na capa. "Ela já estava pronta quando Vanessa entrou em contato comigo, já muito interessada porque a obra casava muito com o livro. Foi meio que um casamento arranjado", brinca.

Neste novo momento da colaboração entre as duas, as ilustrações da desenhista acompanham os textos semanais da escritora. Com um vasto acervo, muitos dos desenhos já estão prontos. "Conforme eles forem sendo publicados, vou produzindo novas ilustrações de acordo com os temas da coluna", exemplifica. As produções de Eduarda também podem ser vistas nas redes sociais e adquiridas por encomenda.

