Novela Pantanal: que horas começa hoje (18/05), resumo e onde assistir

A novela Pantanal entra em seu 45º capítulo hoje, quarta-feira, 18 de maio (18/05), na TV Globo. Após 30 anos, a trama da antiga TV Manchete escrita por Benedito Ruy Barbosa ganhou uma nova versão por seu neto, Bruno Luperi, como a novela das nove de 2022. Saga traz a história das famílias Leôncio e Marruá, tendo a natureza como protagonista.

Na primeira fase, a lenda do maior peão da região do Pantanal, Joventino (Irandhir Santos), se interliga com a história de seu filho, José Leôncio (Renato Góes). Nesta segunda fase da trama, duas décadas depois, há a união das famílias com o encontro de Jove e Juma. Personagens são interpretados por Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen, respectivamente.

Pantanal: que horas começa hoje (18/05) e resumo

A novela Pantanal é exibida na TV aberta pela Rede Globo. Hoje, quarta-feira (18/05), a transmissão começa às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional. Para assistir a telenovela de forma online, é necessário acessar o Globoplay ou assinar a plataforma de streaming.

No 45º capítulo, Durante conversa com Madeleine, Irma acaba confessando à irmã que dormiu com José Leôncio. Madeleine acusa Irma de traidora. Tadeu defende Guta ao flagrar Tenório destratando a própria filha. Tadeu declara seu amor a Guta e os acabam se amando.

Juma ri do jeito como Jove tenta acertar um boi marruá. Guta diz a Tadeu que não está preparada para ficar com ele. José Leôncio desconfia do caráter de Tenório. Filó e José Leôncio ficam surpresos ao se depararem com Irma.Maria Bruaca escuta a conversa de Tenório e Guta e descobre que o marido tem outra família. Irma tenta seduzir José Leôncio. Tenório questiona Maria Bruaca, ao flagrá-la chorando.

O resumo é disponibilizado pela TV Globo e está sujeito a mudanças em função da edição das novelas.

Pantanal: conheça o remake da novela

