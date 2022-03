Maria Bethânia canta música de abertura da novela "Pantanal"

“São como veias, serpentes/ Os rios que trançam o coração do Brasil/ Levando a água da vida/ Do fundo da terra ao coração do Brasil/ Gente que entende/ E que fala a língua das plantas, dos bichos/ Gente que sabe/ O caminho das águas das terras, do céu/ Velho mistério guardado no seio das matas sem fim/ Tesouro perdido de nós/ Distante do bem e do mal/ Filho do Pantanal”. Muitos ainda conseguem lembrar do ritmo da canção “Pantanal”, composta por Marcus Viana, que foi trilha de abertura da novela homônima no início da década de 1990.

Com o remake marcado para estrear nesta segunda-feira, 28, na TV Globo, uma voz famosa grava a nova versão: Maria Bethânia. “É a canção de abertura de uma novela inesquecível e que terá uma releitura deslumbrante, de uma música muito inspirada, muito bonita, do fundo do coração do Brasil”, disse a artista em texto divulgado para a imprensa.

O cantor, compositor e instrumentista Almir Sater também participa da canção. Ele terá um solo de viola. “É uma gravação que me comoveu, porque voltei a cantar com a viola do Almir Sater, isso é muito importante para mim, ele é um dos maiores músicos do Brasil, um grande compositor”, opina Maria Bethânia.

Almir lembra que os dois têm uma relação antiga com “Pantanal”. Há três décadas, ele fez a música “Tocando em Frente” para ser tema da novela. “Ela (Maria Bethânia) me ligou perguntando se eu tinha alguma música nova. Falei sobre essa, e ela pediu que eu cantasse por telefone. Cantei e na mesma hora ela disse que a música era dela. E assim foi”, lembra, também em material para a imprensa.

“Ela gravou bonito, foi um dos temas de ‘Pantanal’ naquela época. Agora participamos juntos dessa regravação fechando nosso ciclo ‘Pantanal’. Fiquei feliz, a gravação ficou muito bonita”, ele complementa.

O remake da telenovela escrita por Benedito Ruy Barbosa foi adaptada por Bruno Luperi, em colaboração com Lucas Ohara. No novo elenco de protagonistas, haverá Alanis Guillen, Jesuíta Barbosa, Irandhir Santos, Marcos Palmeira, Dira Paes, Murilo Benício, Osmar Prado e Karine Teles.

O enredo acompanha José Leôncio, um peão de comitiva que se muda com o pai Joventino para o Pantanal depois que a família compra uma fazenda. Um dia, o patriarca sai para caçar e não retorna. Anos depois, o protagonista se torna um fazendeiro rico que se casa com Madeleine.

A esposa, entretanto, não se adapta à realidade do marido e volta para o Rio de Janeiro com o filho dos dois, Joventino Neto. Quando vira adulto, o menino volta à região do pai para conhecer sua linhagem.

Novela “Pantanal” será exibida de segunda-feira a sábado e ocupará a faixa das 21 horas. Episódios também estarão disponíveis para os assinantes da Globoplay.



