Novela Pantanal: onde assistir, horário e elenco do remake da TV Globo

A Rede Globo exibe hoje, segunda-feira, 28 de março (28/03), a estreia do remake da novela Pantanal. A história de Juma Marruá volta às telas ocupando o horário nobre na emissora global.

Baseada na trama original escrita por Benedito Ruy Barbosa, o remake tem seu enredo adaptado por Bruno Luper, e conta com um elenco de peso - Dira Paes, Bruna Linzmeyer, Osmar Prado, Juliana Paes e Enrique Diaz são alguns dos atores que darão vida aos personagens.

A novela é uma saga familiar mas com a natureza como protagonista. Dividida em duas fases, a trama conta a história do velho Joventino (Irandhir Santos) e seu filho, José Leôncio (Renato Góes / Marcos Palmeira). Separações, sumiços e reencontros tecem o enredo instigante do remake.

Novela Pantanal: onde assistir e horário

A novela Pantanal faz parte da faixa das 21 horas da noite da Globo. No entanto, sua estreia hoje, 28, está prevista para às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional. O primeiro capítulo terá uma hora e meia de duração, encerrando às 23 horas, e em seguida começa o Big Brother Brasil 22 (BBB 22).

Além da exibição no canal aberto da Rede Globo, a novela estará disponível de forma gratuita e online pelo serviço de streming da emissora, o Globoplay. Para acessar é necessário se cadastrar na plataforma. Dessa forma, o app permite que os usuários assistam a programação ao vivo sem custo algum.

