Novela Pantanal: que horas começa hoje (11/05), resumo e onde assistir

A novela Pantanal entra em seu 39º capítulo hoje, quarta-feira, 11 de maio (11/05), na TV Globo. Após 30 anos, a trama da antiga TV Manchete escrita por Benedito Ruy Barbosa ganhou uma nova versão por seu neto, Bruno Luperi, como a novela das nove de 2022. Saga traz a história das famílias Leôncio e Marruá, tendo a natureza como protagonista.

Na primeira fase, a lenda do maior peão da região do Pantanal, Joventino (Irandhir Santos), se interliga com a história de seu filho, José Leôncio (Renato Góes). Nesta segunda fase da trama, duas décadas depois, há a união das famílias com o encontro de Jove e Juma. Personagens são interpretados por Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen, respectivamente.

Pantanal: que horas começa hoje (11/05) e resumo

A novela Pantanal é exibida na TV aberta pela Rede Globo. Hoje, quarta-feira (11/05), a transmissão começa às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional. Para assistir a telenovela de forma online, é necessário acessar o Globoplay ou assinar a plataforma de streaming.

No 39º capítulo, Filó se preocupa com Muda e Levi. Tibério conta a Tadeu que pensa em se casar com Muda. Madeleine tenta convencer Jove de que a relação do filho com Juma não dará certo. Gustavo aconselha Nayara a evitar um confronto direto com Jove.

Jove deixa claro para Nayara que ama Juma, e dá permissão à ex-namorada para dizer aos seus seguidores que os dois permanecem juntos. Levi sente ciúmes de Muda com Tibério. José Leôncio se decepciona com uma decisão de Tadeu. Filó alerta Tibério para ficar de olho em Muda. Tibério flagra Levi assediando Muda.

O resumo é disponibilizado pela TV Globo e está sujeito a mudanças em função da edição das novelas.

Pantanal: conheça o remake da novela

