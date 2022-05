Ex-esposas de Tom Veiga brigam por herança do intérprete do Louro José

Após a morte de Tom Veiga, intérprete de Louro José, as ex-esposas do artistas se envolveram em uma polêmica no meio de uma disputa pela herança do artista. As envolvidas são Alessandra Veiga, mãe da filha caçula de Tom, e Cybelle Hermínio.

Na última quinta-feira, 5, o jornalista Felipeh Campos falou sobre a divisão de bens de Veiga no programa "A Tarde É Sua", exibido na RedeTV!. Ele afirmou ter conversado com Alessandra e revelou que Cybelle, última esposa do intérprete e que teria se separado dele pouco antes de sua morte, estaria exigindo metade da herança.

No entanto, Alessandra afirma ser a responsável pelos imóveis. Ela contou ao jornalista que teria feito uma reforma em uma casa que fica no Rio de Janeiro e teria entrado em contato com Cybelle para dividir as despesas, mas não obteve resposta. De acordo com Felipeh, Cybelle ainda teria exigido parte da herança dos filhos, estimada em R$ 1 milhão.

Tom e Cybelle foram casados por oito meses, mas teriam se separado antes de sua morte, apesar do divórcio não ter chegado a sair. Após o término do relacionamento, o artista teria tentado reatar com Alessandra, com quem foi casado por 15 anos. As informações são do Extra.

Cybelle não gostou das acusações e se pronunciou através das redes sociais. "Ela deu uma entrevista dizendo que eu estou tentando tirar a casa que é dela e dos filhos. Bom, isso não é verdade. Se a gente está falando de um inventário, entra-se tudo, né... Não entendi essa... E dizendo que tentaram entrar em contato comigo diversas vezes para dividir a reforma de São Paulo. Eu juro que eu queria esse print. Meu advogado também não recebeu nada... Outra coisa, dizendo que ele tem dois imóveis: aqui no Rio e em São Paulo. A gente sabe que isso é mentira. Mas eu não vou falar, vou mostrar", declarou.

Ela ainda afirma que Alessandra estaria tentando criar polêmicas para promover o lançamento de um livro sobre Tom. "Mais uma vez se promovendo. Como usa de muleta, né, gente...Querida, desculpa, eu sinto muito, mas vai cair pelo ralo. Eu vou vir com a verdade antes, mas eu vou vir mostrando. Quero ver como você vai tratar isso no seu livro então, só com palavras...", afirmou.

