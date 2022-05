Rodrigo Mussi "prefere não aparecer por enquanto", afirma irmão

Vivendo intenso processo de recuperação, o gerente comercial Rodrigo Mussi, de 36 anos, está focado na fisioterapia após alta hospitalar. Apesar do progresso no estado de saúde, o ex-participante do Big Brother Brasil ainda não se comunicou diretamente com o público nas redes sociais. Diogo Mussi, irmão do ex-modelo, explicou que Rodrigo prefere não aparecer ainda.



"Ele (Rodrigo) está progredindo bem e, apesar de sentir falta dos fãs, prefere se resguardar e não aparecer por enquanto, estando 100% focado na reabilitação", postou Diogo nos Stories do Instagram.

Um dos irmãos de Rodrigo Mussi decidiu entrar com uma representação criminal contra o motorista de aplicativo envolvido no acidente de carro com o ex-participante do reality. Isso ocorreu porque o condutor do veículo, Kaique Ferreira Reis, foi considerado “imprudente”, mas não foi indiciado por lesão corporal culposa após a conclusão do inquérito policial sobre o acidente.

A representação pede que o inquérito seja transformado “em uma ação penal via denúncia pelo Ministério Público”. Na visão da polícia, Kaique foi “imprudente” ao “assumir jornadas excessivas de trabalho”. Segundo o delegado Júlio Geraldo, do 51º Distrito Policial no Butantã (zona oeste de São Paulo), ele já havia causado outros acidentes “semelhantes” anteriormente. As informações são do Splash, do Uol.

Não foi informado se o irmão responsável pela representação seria Diogo, que tem publicado atualizações sobre o estado de saúde de Rodrigo nas redes sociais. Ainda conforme o delegado, Kaique não foi indiciado “por não caber indiciamento para pena de lesão corporal culposa”. “A polícia se limita a apontar que houve crime, quem foi o autor e detalhar quais foram as circunstâncias'', disse em entrevista para o Splash.

Quanto a possíveis consequências para o motorista devido ao acidente, ele afirmou que “agora vai depender do Ministério Público”. Na época do ocorrido, Kaique chegou a comentar sobre a possibilidade de ter “cochilado” antes de seu veículo, que também transportava Rodrigo Mussi, se chocar contra um caminhão de soja na avenida Marginal Pinheiros, em São Paulo.



