"House Of The Dragon": trailer de série derivada de Game Of Thrones é lançado

Série é baseada no livro "Fogo e Sangue", de George RR Martin; nesta nova produção, o enredo será ambientado 200 anos antes dos acontecimentos de "Game of Thrones"

A série “House Of The Dragon”, derivada do universo de “Game Of Thrones”, teve um teaser trailer divulgado na última quinta-feira, 5. Reunindo as principais casas do continente de Westeros em um movimento de lealdade ao Trono de Ferro, a prévia dá o tom que seguirá a obra e já apresenta um pouco do cenário de disputa por poder que conduzirá o enredo da produção.

“O que é essa breve vida normal se não a busca por legado?”. A frase inicia o novo teaser e ambienta o espectador nos conflitos por poder que existirão na série. Rickon Star, Corlys Velaryon e Walden Baratheon surgem na prévia prometendo lealdade ao trono de ferro do rei Viserys Targaryen e à princesa Rhaenyra Targaryen, sua herdeira.

"House of the Dragon" é baseada no livro "Fogo e Sangue", de George RR Martin. A obra inspirou a série original e, nesta nova produção, o enredo será ambientado 200 anos antes dos acontecimentos de "Game of Thrones". Com previsão de estreia na HBO Max em 21 de agosto, a série focará na história da Casa Targaryen e em seus dragões.

No elenco estão nomes como Emma D'Arcy ("Wanderlust"), Matt Smith ("Doctor Who", "The Crown"), Rhys Ifans ("King's Man: A Origem", "Homem-Aranha") e Olivia Cooke ("Bates Motel", "Jogador Nº 1").

