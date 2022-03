Bentô cake: conheça os mini bolos coreanos e saiba onde pedir em Fortaleza

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Luiza Ester Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Quem acompanha a internet, principalmente a rede social Instagram, já deve ter percebido a nova tendência da confeitaria: os bentô cakes. Popular na Coreia do Sul, esses bolos pequeninos, tradicionalmente redondos e embalados em marmitas, ganharam o Brasil. Os bentôs são personalizáveis, com decoração temática colorida de frases divertidas, desenhos e memes da Internet na cobertura.

"Bentô" deriva de um conceito japonês: significa uma espécie de marmita individual. Já "cake" quer dizer "bolo" em inglês. Em Fortaleza, docerias investem na nova "febre", reinventam sabores e até elaboram versões, como os bentôs cookies (fusão do biscoito norte-americano e do bolo coreano) e os bentôs veganos. Em todo caso, os bentôs podem ser ideais para datas comemorativas, pedidos de namoro, presentear quem se ama, mandar uma mensagem indireta ou "bem direta" para alguém ou até mesmo e simplesmente alegrar a vida.

Doces, divertidos e personalizados



Com a marca Donulets, as irmãs e sócias Letícia e Isadora Campos apostam no bentô. O serviço de entrega especializado em donuts (rosquinha norte-americana) nasceu em 2019. Em dezembro de 2021, a partir de inspirações no Instagram, as empreendedoras decidiram produzir os bentôs. Entre os destaques na decoração está a "sensação" dos memes do Flork, um personagem de desenho com traços simples e que expressam múltiplas emoções. Os bentôs para aniversário são os mais pedidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Donulets oferece duas opções de massa e quatro opções de recheio para os bentôs. O mais requisitado é o "baunilha com recheio crocante". Cada bolinho serve até três pessoas e acompanha vela e garfinho, como manda a tradição coreana. "Foi sucesso desde que divulgamos", diz Letícia. "Os donuts já eram uma opção de presente personalizado. A ideia de trazer o bentô ao cardápio foi exatamente para termos uma segunda opção personalizada e diferente. A produção é feita de forma artesanal por mim e pela Isadora. Iniciei no mundo dos doces aos 17 anos. Como já tinha experiência, foi fácil me adaptar", acrescenta.

Para Letícia, a confeitaria se "reinventou com os bentôs", especialmente numa época em que as comemorações não eram recomendadas por conta da pandemia da Covid-19. "Bolinhos personalizados e unitários se tornaram uma forma de se fazer presente em momentos especiais ou quando a única coisa que você gostaria era um bolinho de festa".

Pedidos: @donulets no Instagram

Doce surpresa





“O meme Flork ganhou popularidade e foi parar nos bentôs, com frases engraçadas. São os mais pedidos. O bentô tradicional é coberto com buttercream (creme de manteiga). No meu, uso ganache de chocolate branco para cobrir e decorar, mantendo sem risco de borrar ou manchar. Como decoramos com frases para a ocasião, com elementos e características de quem vai receber, gera uma doce surpresa. Os bentôs vão ficar por muito tempo na confeitaria. Por serem versáteis e altamente personalizáveis, são ótimas opções de presentes. Com o passar do tempo, vão ganhar nova roupagem e memes do momento”, diz Fabiano.



Pedidos: O chef cearense Fabiano Oliveira, vencedor da sexta temporada da competição “Que Seja Doce” (canal GNT), se dedica exclusivamente à confeitaria desde 2017. Em pesquisa para o Dia dos Pais de 2021, observou que “estava super em alta” na Coréia do Sul presentear alguém especial com mini bolos “decorados de forma bem fofa”. Daí, a tendência chegou ao menu da Fabiano Confeitaria Criativa.“O meme Flork ganhou popularidade e foi parar nos bentôs, com frases engraçadas. São os mais pedidos. O bentô tradicional é coberto com buttercream (creme de manteiga). No meu, uso ganache de chocolate branco para cobrir e decorar, mantendo sem risco de borrar ou manchar. Como decoramos com frases para a ocasião, com elementos e características de quem vai receber, gera uma doce surpresa. Os bentôs vão ficar por muito tempo na confeitaria. Por serem versáteis e altamente personalizáveis, são ótimas opções de presentes. Com o passar do tempo, vão ganhar nova roupagem e memes do momento”, diz Fabiano. @fabianoconfeitariacriativa no Instagram

Mais criatividade





"A cobertura é de chantininho, com camada de chantininho em baixo, tortinha de cookie e chantininho em cima. A gente também escreve e desenha com chantininho", explica Juliana. A decoração de até três cores pode ser personalizada com o meme Flork, corações e flores. As encomendas devem ser feitas com 24 horas de antecedência.



Pedidos: Na Cooky, as sócias Juliana Mota e Ingrid Egydio aderiram à tendência e criaram o "bentô cookie". A novidade pode ser de massa de "cookie tradicional" (com chocolate meio amargo), "red velvet" (com chocolate branco) e "black&white" (massa de cacau com pedaços de chocolate branco)."A cobertura é de chantininho, com camada de chantininho em baixo, tortinha de cookie e chantininho em cima. A gente também escreve e desenha com chantininho", explica Juliana. A decoração de até três cores pode ser personalizada com o meme Flork, corações e flores. As encomendas devem ser feitas com 24 horas de antecedência. @cooky.br no Instagram

Veganos





Pedidos: Na confeitaria Do Ben, Hadassa Cavalcante oferece os "bentôs" totalmente veganos e artesanais, em opções de massa branca, chocolate e brownie; e recheios de brigadeiro, beijinho, doce de leite e ganache. Todos são decorados com chantilly. Os bolinhos podem ter frases ou não, basta escolher a decoração e as cores ou enviar inspirações na hora do pedido. @dobenconfeitariaveg no Instagram

Bentinho





O bentinho pode ter massa amanteigada de baunilha ou chocolate; e recheios de brigadeiro, ninho, doce de leite e cocada cremosa. Dica para armazenar: sempre na geladeira até o consumo ou até a hora de ser entregue (caso seja para presente).



Pedidos: A CakeBu, das irmãs Alyne e Raiane Sá, conta com várias opções de bentôs. Por lá, elas chamam o mini bolo de "bentinho". A marca nasceu durante o período de restrições da pandemia, com a produção de brownies e bolos, mas foram os bentôs que impulsionaram o sucesso. No Instagram, são mais de 22 mil seguidores.O bentinho pode ter massa amanteigada de baunilha ou chocolate; e recheios de brigadeiro, ninho, doce de leite e cocada cremosa. Dica para armazenar: sempre na geladeira até o consumo ou até a hora de ser entregue (caso seja para presente). @cakebu_ no Instagram

Momentos especiais





Pedidos: A doceria Magusta, localizada no bairro São João do Tauape, apresenta suas diversas opções de bentôs. Na versão do empreendimento, os bolos personalizados têm tamanho de cinco a dez pessoas. O cliente pode escolher tanto a decoração quanto o recheio. A doceria promete um bolinho simples e divertido para momentos especiais. Na embalagem, o bentô acompanha velinha e colher. @magustacake no Instagram

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags