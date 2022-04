Novela Pantanal: que horas começa hoje (14/04), resumo e onde assistir

A novela Pantanal entra em seu décimo sexto capítulo hoje, quinta-feira, 14 de abril (14/04), na TV Globo. Após 30 anos, a trama da antiga TV Manchete escrita por Benedito Ruy Barbosa ganhou uma nova versão por seu neto, Bruno Luperi, como a novela das nove de 2022. Saga traz a história das famílias Leôncio e Marruá, tendo a natureza como protagonista.

Nesta primeira fase, a lenda do maior peão da região do Pantanal, Joventino (Irandhir Santos), se interliga com a história de seu filho, José Leôncio (Renato Góes) Na segunda fase da trama, duas décadas depois, há a união do elo das famílias com o encontro de Jove e Juma. Personagens são interpretados por Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen, respectivamente.

Sobre o assunto Novela Pantanal: onde assistir, horário e elenco do remake da TV Globo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pantanal: que horas começa hoje (14/04) e resumo

A novela Pantanal é exibida na TV aberta pela Rede Globo. Hoje, quinta-feira (14/04), a transmissão começa às 21 horas e 25 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional. Para assistir a telenovela de forma online, é necessário acessar o Globoplay ou assinar a plataforma de streaming.

No décimo sexto capítulo, Irma tenta se explicar para Joventino e incentiva o rapaz a escrever para o pai. Tibério e Tadeu desconfiam da história de Lúcio. Madeleine descobre que Joventino escreveu para o pai. Juma ouve uma onça perto da casa e acredita ser sua mãe. Lúcio aparece na casa de Juma e Muda manda ele ir embora. Madeleine confronta Joventino.

Guta chega à casa de Tenório e tem um embate com Alcides. Tibério questiona Lúcio, que fica intimidado. O jagunço ameaça Muda para matar Juma. Guta enfrenta Tenório. Juma sofre com a perda da mãe e Muda a consola. Ari leva a carta de Joventino para José Leôncio. O Velho do Rio aparece para Lúcio.

O resumo é disponibilizado pela TV Globo e está sujeito a mudanças em função da edição das novelas.

Pantanal: conheça o remake da novela

Tags