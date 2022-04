Novela Pantanal: que horas começa hoje (07/04), resumo e onde assistir

A novela Pantanal entra em seu décimo capítulo hoje, quinta-feira, 7 de abril (07/04), na TV Globo. Após 30 anos, a trama da antiga TV Manchete escrita por Benedito Ruy Barbosa ganhou uma nova versão por seu neto, Bruno Luperi, como a novela das nove de 2022. Saga traz a história das famílias Leôncio e Marruá, tendo a natureza como protagonista.

Nesta primeira fase, a lenda do maior peão da região do Pantanal, Joventino (Irandhir Santos), se interliga com a história de seu filho, José Leôncio (Renato Góes) Na segunda fase da trama, duas décadas depois, há a união do elo das famílias com o encontro de Jove e Juma. Personagens são interpretados por Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen, respectivamente.

Pantanal: que horas começa hoje (07/04) e resumo

A novela Pantanal é exibida na TV aberta pela Rede Globo. Hoje, quinta-feira (07/04), a transmissão começa às 21 horas e 30 minutos (horário de Brasília), logo após o Jornal Nacional. Para assistir a telenovela de forma online, é necessário acessar o Globoplay ou assinar a plataforma de streaming.

No décimo capítulo, Quim, Tião e Filó parabenizam José Leôncio pelo nascimento do filho. Madeleine destrata o marido e se desespera quando ele leva o filho para andar a cavalo. José Leôncio sente a presença do pai e seu filho se assusta com o barulho de um trovão. Quim e Tião juntam os peões para festejar o nascimento de Joventino. Passa-se um mês. Madeleine não deixa José Leôncio pegar o filho no colo.

Tião e Quim convencem o patrão a conversar com a esposa antes de partirem em comitiva. A silhueta de um velho aparece no meio no ninhal e se transforma em uma imensa sucuri. Irma leva a carta da irmã para Gustavo. Maria sobe em uma canoa para ter seu bebê. Gustavo beija Irma. Maria abandona Juma na canoa, mas se arrepende ao ver uma sucuri se aproximar da filha.

O resumo é disponibilizado pela TV Globo e está sujeito a mudanças em função da edição das novelas.

Pantanal: conheça o remake da novela

