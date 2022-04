Doutor Estranho 2: pré-venda de ingressos começa nesta quarta-feira

O segundo filme da franquia protagonizada pelo ator Benedict Cumberbatch chegará oficialmente aos cinemas brasileiros em 5 de maio, sendo a pré-estreia no dia anterior

A menos de um mês da estreia de “Doutor Estranho No Multiverso da Loucura”, já é possível comprar antecipadamente os bilhetes para conferir o novo filme da Marvel Studios nos cinemas. Começou nesta quarta-feira, 6, a pré-venda oficial de ingressos para assistir ao tão aguardado longa-metragem que explorará ainda mais o conceito de “multiverso”. As sessões e os valores das entradas estão disponíveis nas redes de cinemas brasileiras e no site Ingresso.com.

O segundo filme da franquia iniciada em 2016 e protagonizada pelo ator Benedict Cumberbatch chegará oficialmente aos cinemas brasileiros em 5 de maio, sendo a pré-estreia realizada um dia antes, no dia 4. A nova produção apresentará ainda mais os detalhes do multiverso, em que múltiplas realidades coexistem.

A obra aborda a jornada de Stephen Strange, também chamado de Doutor Estranho, “rumo ao desconhecido”. Após os eventos que ocorreram em “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, o personagem se aprofunda em realidades alternativas "incompreensíveis e perigosas do multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário”, como afirma a prévia encontrada no site da Disney.

Dirigido por Sam Raimi, “Doutor Estranho No Multiverso da Loucura” tem sido alvo de várias teorias de fãs sobre os desdobramentos de seu enredo, como a possibilidade de a Marvel apresentar nos cinemas os “Illuminati”, grupo de super-heróis formado por Stephen Strange, Reed Richard, Namor, Homem de Ferro e Charles Xavier. A equipe tem o objetivo de lidar com ameaças à Terra. Outros personagens se integram ao filme, como Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Barão Mordo (Chiwetel Ejiofor).



Pré-venda “Doutor Estranho No Multiverso da Loucura”

Quando: já disponível

Onde: presencialmente nos cinemas ou pelo site Ingresso.com



