Will Smith: Netflix e Sony paralisam gravações de filmes

De acordo com o portal estadunidense The Hollywood Reporter, os filmes "Bad Boys 4" e "Fast and Loose" foram paralisados após polêmica com Will Smith

Will Smith enfrenta uma série de consequências após dar tapa em Chris Rock durante a premiação do Oscar 2022. Além de decidir se internar em clínica de reabilitação para lidar com a rejeição, alguns de seus projetos futuros também foram paralisados por tempo indeterminado.

De acordo com o portal estadunidense The Hollywood Reporter, a Netflix planejava produzir o filme “Fast and Loose”, que contaria com direção de David Leitch. O diretor, entretanto, desistiu do trabalho um pouco antes da cerimônia para focar em “Fall Guy”.

A plataforma de streaming teria entrado em contato com outro profissional para assumir o papel. Mas, depois do Oscar, a empresa decidiu deixar o projeto de lado por um período.

“Fast and Loose”, que teria Will Smith como ator principal, contaria a história de um chefe de crime que perdeu a memória depois de um ataque. Aos poucos, ele precisa descobrir mais sobre sua identidade e seu trabalho.

Segundo uma fonte ouvida pelo The Hollywood Reporter, o projeto “Bad Boys 4”, sob responsabilidade da Sony, também pausou por tempo indeterminado. O ator já tinha recebido o roteiro, mas a produção foi interrompida.

Will Smith decide se internar para lidar com rejeição após tapa

Acusada de promover turismo sexual, Anitta diz que foi tirada de contexto

