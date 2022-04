Porto Iracema exibe e debate o filme "Fortaleza Hotel" nesta quinta, 7

Longa-metragem "Fortaleza Hotel", dirigido por Armando Praça, participa do projeto "Anatomia do Filme", do Porto Iracema das Artes, que acontece nesta quinta-feira, 7 de abril

O Porto Iracema das Artes exibe uma sessão do filme “Fortaleza Hotel” nesta quinta-feira, 7 de abril. Logo depois da transmissão, que acontecerá no auditório da escola, haverá uma discussão sobre o longa-metragem.

O evento faz parte do projeto “Anatomia do Filme”, que traz profissionais do audiovisual para falar sobre seus trabalhos e seus processos criativos. Na data, estarão presentes o diretor Amando Praça e os roteiristas Isadora Rodrigues e Pedro Cândido.

O roteiro do longa-metragem foi idealizado durante a 3ª edição do Laboratório Cena 15, que ocorreu no Porto Iracema das Artes. Depois disso, a produção foi contemplada em chamada pública da Agência Nacional de Cinema (Ancine) e estreou durante o Cine Ceará - Festival Ibero-Americano de Cinema desse ano.

O enredo acompanha Pilar, a camareira de um hotel na capital cearense que se mudará para Dublin. Ela, que foi mãe jovem, passa por problemas com a filha adolescente, ao mesmo tempo que precisa aprender inglês para sua mudança.

No trabalho, conhece Shin, uma hóspede sul-coreana que viajou ao Brasil para buscar o corpo do marido que morreu em território nacional. Ela, porém, enfrentará muitos trâmites burocráticos.

As duas, que vivem em realidades diferentes, formam uma relação de solidariedade para solucionar seus problemas individuais. No elenco, as protagonistas são Clébia Sousa, Larissa Goés e Lee Young-Lan.

Anatomia do Filme: “Fortaleza Hotel”

Quando: quinta-feira, 7 de abril, às 19 horas

Onde: auditório do Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

Gratuito e aberto ao público



