Marvel: 'Morbius' conquista primeiro lugar nas bilheterias norte-americanas

O filme de vampiros "Morbius" liderou as bilheterias norte-americanas neste fim de semana, embora com estreia vista como medíocre para um filme de quadrinhos de super-heróis, com arrecadação de US$39,1 milhões, segundo dados preliminares divulgados neste domingo, 3, pelo site especializado Exhibitor Relations.

"Esta é uma estreia fraca pelos padrões excepcionais da Marvel para lançamentos de novas séries de super-heróis", observou a Franchise Entertainment Research.

O longa-metragem da Columbia Pictures, distribuído pela Sony e estrelado por Jared Leto como um anti-herói, é uma adaptação da série de quadrinhos da editora Marvel. O personagem Morbius surgiu originalmente como um vilão também nos célebres quadrinhos do Homem-Aranha. Na história, Michael Morbius é um médico ganhador do Prêmio Nobel que acidentalmente se torna um vampiro enquanto trabalha para curar uma doença sanguina.

O segundo lugar nas bilheterias dos EUA e do Canadá foi ocupado pelo principal filme do último fim de semana, o novo drama de ação da Paramount "Cidade Perdida", que arrecadou US$14,8 milhões no período de sexta a domingo.

No filme, Sandra Bullock interpreta uma romancista romântica sequestrada por um magnata obscuro (Daniel Radcliffe, de "Harry Potter") que quer sua ajuda para encontrar um artefato enterrado em uma ilha remota.

Em seu quinto fim de semana nos cinemas, "Batman", a versão sombria da Warner Bros, estrelada por Robert Pattinson, ficou em terceiro lugar com US$10,8 milhões. Em quarto lugar ficou "Uncharted", da Sony, com US$ 3,6 milhões no fim de semana.

A quinta posição, com US$ 2 milhões, pertence ao filme-anime "Jujutsu Kaisen 0" da Crunchroll/Funimation, uma animação japonesa sombria sobre um estudante transformado em feiticeiro que luta contra um espírito amaldiçoado.

