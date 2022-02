Novo trailer de Doutor Estranho 2 indica presença de personagem dos X-Men

No último domingo, 13, a Marvel lançou o novo trailer de “Doutor Estranho no Multiverso da Loucura”, e a reação dos fãs se assemelhou à última palavra do título do filme: a prévia foi um dos assuntos mais comentados no Twitter. Repleta de informações, ela se destacou também por um trecho que indica fortemente a chegada de outros heróis queridos pelos fãs ao universo cinematográfico da companhia: os X-Men.

Um dos maiores rumores proporcionados pelo trailer ocorre a partir de 1min17seg. Com as mãos algemadas e andando ao longo de um corredor, Stephen Strange se depara com um personagem que pronuncia a frase “Devemos contar a ele a verdade”. Lentamente, então, surge uma parte de uma cabeça careca. Aliada à voz marcante, a informação indica a volta de Patrick Stewart como o Professor Xavier, da saga dos mutantes X-Men que foi iniciada nos cinemas nos anos 2000.

Considerando o título do longa, o segundo filme da franquia iniciada em 2016 e com o ator Benedict Cumberbatch apresentará ainda mais os detalhes do “multiverso”, em que múltiplas realidades coexistem. Assim, vários personagens participarão do filme, como Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Nesse caso, o Mago Supremo solicitará a ajuda da Feiticeira Escarlate para lidar com as consequências dos feitiços usados pelo protagonista em “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”.

A partir dos atos de Strange, o trailer mostra uma variante do Barão Mordo (Chiwetel Ejiofor) pondo o personagem como vilão devido ao que fez ao multiverso. Dessa forma, ele é levado a julgamento para responder por suas ações, e é nesse momento que entra em cena a suposta aparição de Patrick Stewart.

Fãs teorizam que a volta do ator como intérprete de Charles Xavier seja a oportunidade de a Marvel apresentar, nos cinemas, os “Illuminati”, grupo de super-heróis que tem o objetivo de lidar com ameaças à Terra. Participam da equipe Stephen Strange, Reed Richard, Raio Negro, Namor, Raio Negro e Homem de Ferro, além do próprio Professor X. No caso do Homem de Ferro, é possível que haja uma adaptação dessa formação, considerando o que ocorreu em "Vingadores: Ultimato".

“Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura” tem ligações diretas com outras produções da Marvel Studios, como as séries WandaVision e Loki, ambas do Disney+. Além disso, há referências à “What If…?”, também da plataforma de streaming. O filme tem previsão de estreia nos cinemas brasileiros para 5 de maio e será dirigido por Sam Raimi, responsável pela trilogia do Homem-Aranha de Tobey Maguire.



