Festival É Tudo Verdade: documentário sobre Belchior ganha teaser

O documentário “Belchior - Apenas um coração selvagem” ganhou teaser oficial, que está disponível no canal do Youtube da produtora Clariô Filmes. Longa-metragem estreia durante a programação da 27ª edição do É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários.

Além das sessões presenciais no Rio de Janeiro e em São Paulo, também haverá transmissões on-line na plataforma “É Tudo Verdade Play”. Conteúdo será transmitido na quinta-feira, 7 de abril, a partir das 21 horas, com limite de 1800 visualizações. Ainda terá uma exibição virtual na sexta-feira, 8, para 200 usuários.

Dirigido por Natália Dias e Camilo Cavalcanti, o filme conduz os espectadores pela história de Belchior (1946 - 2017) por meio da visão do próprio artista. Os diálogos mostram as várias versões do cearense, que, além de músico, foi crítico, peregrino, irônico e um cidadão comum.

A narrativa foca em imagens de arquivo e depoimentos gravados com o cantor durante suas quatro décadas de carreira. Também há entrevistas com outras pessoas, como Silvero Pereira, que declama alguns poemas e letras do compositor.

Além de trazer aspectos pouco conhecidos da trajetória de Belchior, ainda passeia por suas obras de grande sucesso, como “Sujeito de Sorte”, “Como Nossos Pais”, “Apenas um Rapaz Latino-americano”, “Coração Selvagem” e “A Palo Seco”.

Na sexta-feira, às 15 horas, acontecerá um debate no canal do Youtube do É Tudo Verdade. Na data, a equipe do documentário se reunirá para discutir os processos de produção.

Belchior - Apenas um coração selvagem

Quando: quinta-feira, 7, às 21 horas, e sexta-feira, 8, às 13 horas

Onde: no É Tudo Verdade Play



