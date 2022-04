Priscilla Alcântara diz não cantar mais música postada por Bolsonaro

Nesta quarta-feira, 30, Jair Bolsonaro postou em seus stories do Instagram um trecho da canção “Liberdade” de Priscilla Alcântara, que faz parte do seu álbum “Gente” lançado em 2018. No dia seguinte, quinta-feira, 31, a cantora fez um post que soou enigmático para os internautas no qual havia a mensagem “Nunca mais vou cantar Liberdade”.

O post da cantora, feito no Twitter, gerou repercussões e murmurinhos sobre a razão da frase. Até que um internauta publicou o print do story de Bolsonaro e brincou: "Gente, denunciem". A cantora, então, destacou: "O que eu fiz de tão errado pra merecer isso?"

O chefe do Executivo havia usado a música como trilha sonora de uma publicação sobre a criação de moradias em seu governo. O comentário de Priscilla sobre o fato gerou uma divisão nos comentários das redes sociais. Houve quem defendesse a cantora e quem criticasse, questionando se as canções são feitas apenas para um público específico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Jão faz show em Fortaleza neste sábado, 2, com a turnê nacional "Pirata"

Astro do jazz Jon Batiste contra o melhor do pop no Grammy em Las Vegas

10 músicas para o fim de semana; de Harry Styles a Pabllo Vittar

Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Alessandra Leão faz show neste sábado em Fortaleza com show "Acesa"

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags