Alessandra Leão faz show neste sábado em Fortaleza com show "Acesa"

Cantora pernambucana apresenta show "Acesa" no Cineteatro São Luiz

O Cineteatro São Luiz será palco da cantora, compositora e percussionista Alessandra Leão neste sábado, 2. A pernambucana percorre uma pequena turnê pelo Nordeste para apresentar "Acesa", seu show mais recente e que é resultado do álbum homônimo lançado em 2021. A voz da cantora ecoará pelo cineteatro a partir das 19 horas, e os ingressos antecipados estão disponíveis na plataforma Sympla pelos valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Iniciada em São Paulo, a turnê tem direção musical da própria Alessandra e de Guilherme Kastrup, com direção de arte de Juliana Godoy. No show em Fortaleza, a pernambucana estará acompanhada de Kastrup, Tamiris Silveira e Sofia Freire. Com o trabalho, Alessandra busca apresentar uma imersão na fé e na ancestralidade por meio de composições voltadas para a ciranda e o coco.

A partir de arranjos de base percussiva e elementos em programações eletrônicas e sintetizadores, a alma do show evoca linhas de sopros das cirandas. O álbum criado por Alessandra - formado por 13 faixas - vem de um processo de residência artística da cantora que foi iniciada com uma websérie homônima. O trabalho resulta de interações nos últimos cinco anos entre a cantora e mestres, mestras, líderes religiosos e personalidades da cultura popular nordestina.

Esses contatos foram transformados em dez canções inéditas e três vinhetas. Em "Acesa", há parcerias de Alessandra com outros artistas, como Lia de Itamaracá, Mestre Barachinha, Mestra Nice Teles, Nilton Jr, Siba, Caçapa, Juçara Marçal e Renata Rosa. No álbum, Leão quis apresentar ao público timbres e texturas que fazem uma ponte com o transcendental. Músicas como "Borda da Pele" e "Campo de Batalha" são alguns dos destaques.

A exaltação à cultura nordestina, por sinal, não é novidade na trajetória de Alessandra. Em uma carreira de mais de 25 anos, Alessandra iniciou sua jornada solo em 2006 se dedicando a experimentações na música que destacam as religiosidades do Nordeste. Foram sete discos lançados e uma trilogia de EPs entre 2009 e 2021.

Além disso, Alessandra já realizou parcerias com diferentes nomes da música brasileira, como Chico César, Tulipa Ruiz e Juçara Marçal. Atualmente radicada em Sãoi Paulo (SP), a pernambucana iniciou na música na banda Comadre Fulorzinha e também já foi indicada ao Grammy Latino por seu disco "Macumbas e Catimbós".

Show Acesa



Quando: sábado, 2, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); ingressos no site Sympla Bileto e na bilheteria

Mais informações: @alessandra_leao no Instagram

