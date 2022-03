Jão faz show em Fortaleza neste sábado, 2, com a turnê nacional "Pirata"

Com shows esgotados e datas adicionais, Jão passará por Fortaleza com turnê já considerada uma das maiores deste ano entre os artistas nacionais

O cantor Jão, um dos maiores nomes masculinos do pop brasileiro da atualidade, faz show em Fortaleza, neste sábado, 2, às 20 horas, na Arena Barong. Com sucesso de público e vendas, a turnê, que teve início no dia 12 de março, no Rio de Janeiro, marca o retorno do artista aos palcos após dois anos de pandemia.

Ele percorre o país com apresentações nas principais casas de show do Brasil, para divulgar “Pirata”, seu último álbum que inclui sucessos como “Coringa”, “Não Te Amo” e o seu atual hit, a canção “Idiota”- que já acumula mais de 170 mil reproduções em vídeo no Tiktok e faz parte dos 50 maiores virais do mundo no momento do Spotify.

“É o nosso maior show em Fortaleza até agora e vai ser na praia, do ladinho do mar, perfeito para a Turnê Pirata! Estou muito feliz e animado, vamos ter toda nossa estrutura montada para entregar um show maravilhoso para os cearenses”, comenta o cantor em entrevista exclusiva para o jornal O POVO.

Além de Fortaleza, a turnê já passou por cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Também irá passar por Natal, Goiânia, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, entre outras.

Jão ainda comenta que Pirata tem “aquele friozinho na barriga a mais” devido ao tempo que passou distante dos palcos. Ele acrescenta que essa turnê é um novo patamar de sua carreira, por ser maior e mais estruturada. “A minha ideia é que ano que vem, em outra turnê, ela tenha um show infinitamente melhor que Pirata e a Pirata seja infinitamente melhor que Anti-Herói”, compara ele com sua turnê de 2019.

Além de shows nas principais casas do Brasil, ele também fará paradas em grandes festivais nacionais, como no Festival Mita, que acontecerá no Jockey Clube, no Rio de Janeiro, no dia 22 de maio. Passou também pelo Lollapalooza deste ano, em São Paulo, no palco Onix.

“Pirata foi feito de uma maneira muito confortável, tentei realmente não pensar. É um álbum com muita bagagem e dá para me conhecer. Sempre entramos no estúdio para traduzir o que quero da minha vida, com as minhas letras, o que está rolando”, comenta o cantor sobre a construção de seu último disco.

“Pirata” rendeu a ele a nona maior estreia de um disco na história do Spotify Brasil, com 4,9 milhões de plays nas primeiras 24 horas após o lançamento. Atualmente, “Pirata” ultrapassou a marca de 100 milhões de streams no Spotify, fazendo com que o Jão tivesse os seus três discos oficiais acima de 100 milhões de reproduções.

O artista tem mais de quatro milhões de ouvintes nas plataformas digitais, mais de 368 milhões de visualizações em seu canal oficial do YouTube e as suas redes somam mais de 3 milhões de seguidores. Com isso, Jão é hoje um dos maiores nomes masculinos do pop brasileiro.

Em entrevista ao jornal O POVO, questionado sobre qual seria a melhor palavra para definir a turnê, Jão respondeu: "Grandiosa!".



Turnê "Pirata", de Jão

Quando: sábado, 2 de abril, às 20 horas

Onde: na Arena Barong (avenida Clóvis Arrais Maia, 5700 - Cais do Porto)

Quanto: R$100, a meia-entrada, R$200, a inteira

Ingressos: no site do Ingresso Digital

