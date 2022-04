Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Está procurando o que assistir durante o fim de semana? Veja os lançamentos das principais plataformas de streaming para você maratonar.

No Disney+, há o lançamento de “Apresentando, Nate”. Na história, Nate é um adolescente de 13 anos que sonha em se apresentar nos palcos da Broadway. Mas há um problema: ele não consegue nem um papel na peça da escola.

Quando seus pais saem da cidade, ele e sua melhor amiga decidem fugir para Nova York na tentativa de provar que todos estão errados em suas opiniões. Um encontro fará com que várias reviravoltas aconteçam na jornada do protagonista.

Produção é baseada no livro homônimo de Tim Federle. O elenco tem participação de Aria Brooks, Joshua Bassett, Michelle Federer, Rueby Wood, Norbert Leo Butz e Lisa Kudrow.

Também há o primeiro episódio da série “Cavaleiro da Lua”, uma produção da Marvel exclusiva para o streaming. Protagonizada por Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy, narrativa acompanha Steven Grant, um homem comum e gentil que trabalha em uma loja de souvenirs.

Ele, porém, começa a sofrer com suas memórias. Além de ter problemas para dormir, passa por apagões em que não consegue lembrar o que aconteceu. Descobre, assim, que tem transtorno dissociativo de identidade. Por causa disso, vive no mesmo corpo que Marc Spector, um homem mercenário. Mas as duas personalidades precisam combater um mistério, porque se tornam um canal para Khonshu, um deus egípcio da Lua.

O Amazon Prime Video adiciona a primeira temporada de “Um Lobo Como Eu”. Mary e Gary foram feitos um para o outro. Entretanto, o passado dos dois retorna para atrapalhar a vida do casal e fazê-los questionar se os segredos que escondem podem destruí-los.

Já o Mubi disponibiliza o filme japonês “Drive My Car”, dirigido por Ryusuke Hamaguchi e vencedor do Oscar na categoria “Melhor Filme Internacional”. Enredo baseado em conto de Haruki Murakami mostra duas pessoas desconhecidas que têm suas trajetórias interligadas pela tragédia.

Yusuku Kafuku é um ator e diretor de sucesso do teatro. Ele compartilha sua vida e sua profissão com a esposa, Oto, que é uma roteirista. Mas ela morre de repente. Viúvo, o homem precisa lidar com as perguntas sem respostas que percorriam o relacionamento.

Dois anos depois, ele ainda está de luto e conhece Misaki Watari, uma jovem chauffeur que cuida do carro do diretor de cinema. Entre os dois, surge uma relação que lhes auxilia a encarar os problemas.

Netflix

sexta-feira, 1º

- The Home Edit: A Arte de Organizar (temporada 2)

- Eternamente Demais pra Mim

- Capitã Nova

Disney+

sexta-feira, 1º

- Cavaleiro da Lua (episódio 1)

- Apresentando, Nate

- Família Radical: Maior e Melhor (episódio 7)

- O Chamado da Floresta

- PJ Masks Music Videos (temporadas 1 a 3)

- Me Encontra em Paris (temporada 3)

- Amazônia: Sociedades Perdidas (temporada 1)

- América Selvagem (temporada 10

- Pantera Negra: O Reino Selvagem

Amazon Prime Video

sexta-feira, 1º

- O Internato (temporada 2)

- Um Lobo Como Eu (temporada 1)

Mubi

sexta-feira, 1º

- Drive My Car

sábado, 2

- Julia

domingo, 3

- Os Amantes do Círculo Polar



