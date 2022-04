10 músicas para o fim de semana; de Harry Styles a Pabllo Vittar

É 1º de abril, mas os lançamentos musicais deste fim de semana não são nenhuma mentira! Tem música nova de Harry Styles, parceria internacional de Pabllo Vittar com Rina Sawayama, mais sofrimento com Shawn Mendes e álbum novo de Karol Konká. Confira os principais lançamentos da semana:

1. Harry Styles - As It Was

Só se fala nele! Harry Styles dominou as redes sociais após anunciar um novo álbum, o "Harry's House", para o dia 20 de maio. Além disso, ele soltou o primeiro single do novo projeto: "As It Was". O cantor britânico segue influenciado pelo pop rock psicodélico na nova canção, que traz em sua letra reflexões sobre um relacionamento que já não é mais o mesmo.



2. Follow Me - Pabllo Vittar e Rina Sawayama



Durante sua apresentação no Lollapalooza, Pabllo Vittar levou os fãs a loucura ao soltar um trecho de "Follow Me", parceria com Rina Sawayama. Agora, a música completa foi liberada e é a nova aposta internacional de Pabllo, que ainda esse mês se apresentará no Coachella, na Califórnia.



3. Shawn Mendes - When You're Gone

Ao que tudo indica, Shawn Mendes continua sendo inspirado pelo fim do relacionamento com Camila Cabello em suas novas músicas. O cantor lançou a faixa "When You're Gone" onde reflete sobre a dificuldade de superar o fim do relacionamento.

4. Karol Konká - Urucum

Após lançar "Louca e Sagaz" e "Subida", Karol Konká liberou um novo álbum. "Urucum" inclui 11 faixas e explora diferentes estilos musicais, como o reggaeton, pagodão baiano, baião e mais.



5. Miley Cyrus - Attention: Miley Live

Após se apresentar no Lollapalooza e dividir palco com Anitta, Miley Cyrus lançou um álbum com faixas cantadas ao vivo, intitulado "Attention: Miley Live". Ao todo são 20 faixas, reunindo grandes sucessos de sua carreira como "Party in the USA", "Wrecking Ball" e "The Climb".

6. Cleo - Me Tira da Mira

Cleo lançou a primeira parte de seu novo álbum "Me Tira da Mira". São cinco faixas, incluindo regravações de clássicos da música brasileira, como "Alma Gêmea", além de parcerias com Thiaguinho, Carol Biazin, Dilsinho e outros artistas. A segunda parte do álbum estreia dia 7 de abril.



7. Kehlani e Justin Bieber - Up At Night

Kehlani se uniu a Justin Bieber para lançar a faixa "Up At Night". A música faz parte do novo álbum da artista, intitulado "Blue Water Road", e que será lançado no dia 29 de abril.



8. Israel & Rodolffo - Ao Vivo em Brasília Vol. 3

Está disponível o álbum “Israel & Rodolffo Ao Vivo em Brasília - Vol. 3”. A faixa “Ex Alcoolizado”, que pertence ao disco, ganha um disco ainda nesta sexta-feira, 1º de abril. As demais músicas deste terceiro volume do projeto são as também inéditas “Eu ou Eu”, “Assunto da Roda” e “Solteiro Talvez”. Os clipes também serão disponibilizados no canal da dupla semanalmente, sempre às sextas-feiras.



9. Thomas Rhett e Katy Perry - Where We Started



Thomas Rhett é um dos nomes de destaque do country e convidou a cantora Katy Perry para a faixa "Where We Started". Esse é o mesmo nome que será dado ao seu próximo álbum, o sexto de sua carreira.

10. Alok e Bastille - Run Into Trouble



Após apresentar "Run Into Trouble" no Lollapalooza, Alok liberou a faixa "Run Into Trouble", parceria com Bastille, nas plataformas de música.



