Lollapalooza 2022: veja dia, onde será, preço do ingresso, atrações e mais

Depois de dois anos de espera, o Lollapalooza Brasil 2022 acontece nesta semana. A edição de 2020 foi adiada por conta da pandemia do novo coronavírus, mas agora a atração está confirmada para o dia 25, 26 e 27 de março, após semanas de incerteza por parte do público sobre um possível adiamento. O evento ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), onde os portões abrirão às 11 horas (horário de Brasília) e os últimos shows começam às 21h.

Quem comprou seu ingresso para a edição de 2020 teve o direito de trocar seu ingresso por um que fosse válido na edição de 2022, processo realizado no site do evento. Confira abaixo a lista completa de atrações e mais detalhes de locomoção e segurança no Lolla.

Atrações do Lollapalooza Brasil 2022: confira cada show e o dia

No Lollapalooza São Paulo, os artistas se dividem em quatro palcos: Budweiser, Onix, Adidas e Perry’s. Atrações internacionais como Miley Cyrus, Foo Fighters e The Strokes são os headliners do festival, ou seja, os principais números de cada um dos três dias de evento, e se apresentam no maior deles, o Budweiser.

Palco Budweiser (maiores atrações)

Sexta: Detonautas, Turnstile, LP, Machine Gun Kelly, The Strokes

Detonautas, Turnstile, LP, Machine Gun Kelly, The Strokes Sábado: Terno Rei, Silva, Two Feet, Emicida, Miley Cyrus

Terno Rei, Silva, Two Feet, Emicida, Miley Cyrus Domingo: Lagum, Rashid, Idles, The Libertines, Foo Fighters

Palco Onix

Sexta: 89FM, Jxdn, The Wombats, Marina, Doja Cat

89FM, Jxdn, The Wombats, Marina, Doja Cat Sábado: Lamparina, Clarice Falcão, Jão, A Day To Remember, A$ap Rocky

Lamparina, Clarice Falcão, Jão, A Day To Remember, A$ap Rocky Domingo: Aliados, Fresno, Black Pumas, Martin Garrix

Palco Adidas

Sexta: Edgar, Matuê, Pabllo Vittar, Caribou, Jack Harlow

Edgar, Matuê, Pabllo Vittar, Caribou, Jack Harlow Sábado: Mc Tha, Jup do Bairro, Remi Wolf, Alessia Cara, Alexisonfire

Mc Tha, Jup do Bairro, Remi Wolf, Alessia Cara, Alexisonfire Domingo: Menores atos, Planta e Raiz, Marina Sena, Djonga, Kehlani

Perry’s by Doritos (palco de música eletrônica)

Sexta: Beowulf, Barja, Meca, Vinnie, Jetlag, 070 Shake, Ashnikko, Chris Lake, Alan Walker

Beowulf, Barja, Meca, Vinnie, Jetlag, 070 Shake, Ashnikko, Chris Lake, Alan Walker Sábado: Fatnotronic, Ashibah, Victor Lou, Chemical Surf, Dj Marky, Boombox Cartel, Wc no Beat, Deorro, Alok

Fatnotronic, Ashibah, Victor Lou, Chemical Surf, Dj Marky, Boombox Cartel, Wc no Beat, Deorro, Alok Domingo: FractaLL X Rocksted, Malifoo, Evokings, Fancy Inc, Cat Dealers, Goldfish, Kaytranada, Gloria Groove, Alesso

Lollapalooza Brasil 2022: tudo sobre ingresso

Atualmente, os principais ingressos do Lollapalooza 2022 estão divididos em dois tipos:

Lolla Day: dá acesso a um dia de festival (sexta, sábado ou domingo)

dá acesso a um dia de festival (sexta, sábado ou domingo) Lolla Pass: dá acesso aos três dias do festival

Os preços dos ingressos para o Lolla Day estão custando entre R$ 720 (meia) e R$ 1440 (inteira) e algumas unidades ainda estão disponíveis para vendas pelo site Tickets For Fun.

Ainda há o Lolla Lounge Day, que dá acesso a um dia de festival (sexta, sábado ou domingo) e acesso a área Lolla Lounge by Vivo no mesmo dia; Lolla Lounge Pass, que dá acesso aos três dias do festival e a área Lolla Lounge by Vivo; Lolla Comfort Day, que dá acesso a um dia de festival (sexta, sábado ou domingo) e acesso a área Lolla Comfort by next no mesmo dia; e o Lolla Comfort Pass, que dá acesso aos três dias do festival e a área Lolla Comfort by next.

Como chegar até o Lolla?

Existem várias maneiras de chegar até o Lolla. Uma delas, muito usada por quem vai ao festival (tanto que, nos dias do evento, existem horários diferenciais para os Lollers) é o metrô. A Linha 9 - Esmeralda pode ser utilizada para chegar até Interlagos, indo até a Estação Autódromo, que fica a cerca de 20 minutos (andando) da entrada para o público do Lolla.

Também pode chegar até o autódromo de ônibus, com o Lolla Transfer (serviço oficial de transporte do Lollapalooza) ou com carros de aplicativos. Mas atenção aos horários da volta: o transporte público tem horário pra fechar. Não há estacionamento para carros próprios no Lolla 2022.

O que posso levar ao Lollapalooza?

A organização oficial do evento divulgou uma lista completa do que pode e do que não pode levar pro Lolla.

Pode levar:

Pulseira Lolla Cashless, documentos pessoais, chapéu ou boné, óculos escuros, barra de cereal, canga, álcool em gel (máx. 50ml), capa de chuva, protetor solar, protetor labial, câmera portátil, mochila ou bolsa, frutas cortadas, alimentos industrializados fechados.

Não pode levar:

Garrafas, latas, bebidas, utensílios de armazenagem, embalagens rígidas com tampa, capacetes, cadeiras ou bancos, armas de fogo e armas brancas objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, correntes e cinturões, fogos de artifício, objetos de vidro, câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável, cartazes feitos com papelão grosso e/ou fixados a madeiras, canudos rígidos, etc., animais (exceto cães-guia), bastão para tirar fotos, guarda-chuva, substâncias inflamáveis, corrosivas e/ou tóxicas, revistas, jornais e livros.

