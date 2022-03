Avião com Miley Cyrus faz pouso de emergência após ser atingido por raio

Cantora, que se apresenta sábado no Brasil, viajava para a capital do Paraguai quando o raio atingiu a aeronave. Segundo postagem nas redes sociais, ela e sua equipe estão bem

O avião no qual a cantora Miley Cyrus e sua equipe estavam em viagem para Assunção, capital do Paraguai, foi atingido por um raio em pleno voo, forçando um pouso de emergência e impossibilitando a chegada no destino final. A informação foi publicada pela própria artista nas redes sociais, acompanhada de um vídeo feito por ela no avião e uma foto do dano causado pelo raio à aeronave.







Miley está em turnê pela América do Sul, já tendo se apresentado na Argentina, no Chile e na Colômbia nos últimos dias. No Paraguai, a cantora iria se apresentar no festival Asunciónico, evento que acabou cancelado por conta de uma forte tempestade.

Nas redes sociais, Miley informou sobre o ocorrido no voo e também acalmou os seguidores. "A meus fãs e todos que ficaram preocupados após ouvir sobre o meu voo para Assunção. Nosso avião foi pego por uma grande tempestade inesperada e atingido por um raio. Minha equipe, banda, amigos e família que estavam viajando comigo estão seguros após um pouso de emergência. Infelizmente não pudemos voar para o Paraguai", escreveu.

Segundo informações de contas de fã clubes da cantora no Brasil, postagens de membros da equipe de Miley confirmam que, após o susto, a cantora teria viajado para São Paulo, onde tem apresentação marcada para o sábado, 26, como atração principal do dia do Lollapalooza.

