Governador "convida" Rihanna a ter filho na Paraíba: "Vem aí mais um cacto"

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), convidou a cantora barbadense Rihanna para que ela tenha seu primeiro filho em solo paraibano. Grávida do seu primogênito, fruto do relacionamento com o rapper Asap Rocky, ela estará no Brasil no próximo dia 26 deste mês, onde acompanhará o namorado que é uma das atrações do festival de música, Lollapalooza Brasil.

"Se depender da gente, vem aí mais um cacto", escreveu o pessebista em publicação no em sua conta no Twitter. Azevêdo ponderou que assim como Rihanna, qualquer pessoa que vier a escolher o estado para ter um filho irá "encontrar a rede materno-infantil completamente modernizada".

"Investimos R$ 7 milhões para levar mais segurança para as nossas gestantes em todo o estado. Além disso, com a regulação de leitos obstétricos pela CERH, ficou mais fácil e rápido achar um leito disponível. E ainda tem o melhor cuscuz com manteiga do Brasil pra ela matar o desejo”, afirmou o governante.

Desde que noticiou que acompanharia o namorado no festival - que ocorrerá dos dias 25 a 27 deste mês de março, no autódromo de Interlagos, em São Paulo - Rihanna causou alvoroço nas redes sociais. Isto porque ela está entre o sétimo e oitavo mês de gestação e, ainda que remota, pode ter seu primeiro filho em território brasileiro.

