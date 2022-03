Pabllo Vittar anima público no Lollapalooza da Argentina

A cantora Pabllo Vittar compartilhou vídeo de sua apresentação no segundo dia do Lollapalooza na Argentina

Pabllo Vittar foi uma das atrações do Lollapalooza na Argentina durante o fim de semana. Em suas redes sociais, a cantora compartilhou um momento em que o público internacional canta músicas em português.

O show, que aconteceu no sábado, 19 de março, teve várias de suas músicas famosas, como “Buzina”, “Zap Zum” e “Seu Crime”. A artista também apresentou “Open Bar”, um dos primeiros hits de sua carreira.

Em vídeo que publicou no seu perfil no Instagram, ela aparece cantando “Problema Seu”, um dos singles do disco “Não Para Não”, de 2018. “Obrigada, Argentina! Não tenho palavras para descrever tudo isso”, escreveu na legenda.

“Não adianta, Pabllo Vittar é a maior do Brasil e do mundo. Que show foi esse, Argentina?”, comentou um perfil nas redes sociais.

Outro usuário compartilhou seu orgulho: “O que a Pabllo entregou nesse show na Argentina! Essa gay não para de me dar orgulho e de dar orgulho ao Brasil. Te amo, Pabllo Vittar”.

“Mano, o arrepio que senti vendo esse vídeo e ouvindo toda a Argentina cantando junto com a Pabllo. Foi aqui que eu comprovei que ela venceu”, disse outra pessoa.



Pabllo Vittar também se apresenta no Lollapalooza do Brasil nesta sexta-feira, 25 de março. No mesmo dia, haverá apresentações de The Strokes, Doja Cat, Jack Harlow e Machine Gun Kelly.

