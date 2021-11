Após vitória em Interlagos, Hamilton ganha felicitações e camisa autografada de Pelé

Nas redes sociais, o Rei do futebol elogiou a performance do piloto britânico no GP de São Paulo e gesto de carregar a bandeira brasileira

A vitória de Hamilton no GP de São Paulo, neste domingo, 14, foi marcante na história da Fórmula 1. Devido a performance na pista e a homenagem feita ao Brasil — ele carregou a bandeira brasileira após o triunfo e no pódio —, o inglês ganhou recado do Rei Pelé.

Em suas redes sociais, o ídolo do futebol exaltou a performance do piloto da Mercedes em Interlagos e avisou que enviará uma camisa autografada como presente.

“Uma atuação maravilhosa. Um dia tão glorioso para você, Lewis Hamilton, quanto para nós, brasileiros. É muito bom ver um piloto da Fórmula levantar a nossa bandeira no pódio. Obrigado por ser quem você é”, escreveu o Rei.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O final de semana foi histórico para Hamilton. O heptacampeão mundial teve que largar em décimo no GP de São Paulo e cruzou a linha de chegada na primeira colocação, ultrapassando seu principal rival pelo título de 2021, Max Verstappen.

Ao final da corrida e aos gritos de “Senna” da torcida que estava no autódromo de Interlagos, o piloto desfilou com uma bandeira do Brasil, igual o gesto do tricampeão e seu ídolo Ayrton Senna.

Tags