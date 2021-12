Marina Sena tem conta do Instagram derrubada: "o que estão fazendo é bullying"

Cantora e compositora Marina Sena, que se tornou um sucesso da música brasileira neste ano, desabafa após ter sua conta no Instagram derrubada

A cantora e compositora Marina Sena desabafou em suas redes sociais nesta segunda-feira, 13, após seu perfil no Instagram ter sido derrubado por algumas horas. Desde que venceu duas categorias no Prêmio Multishow, ela relata que recebe mensagens de ódio na internet.

“Derrubaram minha conta do Instagram. Coincidentemente ou não, eu recebi, nos últimos dias, uma avalanche de hate por ter vencido duas categorias no Prêmio Multishow”, começa o texto.

“Mas antes disso eu já vinha recebendo muito hate por um incômodo das pessoas com a minha voz. Um dia lá em Taiobeiras eu sonhei em ser artista, mudar minha vida e da minha família. Fiz o meu melhor, estou há sete anos trabalhando e, agora, finalmente eu consegui algum reconhecimento por tudo que já fiz”, fala sobre sua trajetória.

“Posso dizer que a experiência tem se tornado insuportável, porque o que estão fazendo não é apenas dando suas opiniões, o que estão fazendo é bullying e isso é muito forte”, desabafa.

Segundo ela, pessoas próximas tentam mostrar que essa negatividade é uma consequência de seu sucesso. “Eu não posso achar isso normal, nem ninguém deveria. Isso mostra a decadência em que se encontra a sociedade e quantos artistas incríveis a gente deve perder para a maldade”.

Muitos cantores populares escreveram mensagens de apoio à Marina Sena após o ocorrido. Duda Beat, por exemplo, comentou: “Um absurdo isso, Que mundo horrível, que horror! Estamos com você, viu? Você não está sozinha e sua estrela é grande! Vai brilhar ainda mais”.

Silva também apoiou a artista: “Difícil não se deixar abalar com essa onda ridícula, arte não é sobre isso. Mas você tem muitos ao seu lado e eu sou um deles, conta muito comigo! Você é incrível e enorme! Vai passar por isso ainda mais forte”.

Linn da Quebrada recomendou que a cantora descansasse e deixasse o trabalho com sua equipe. “Amiga, não temos que ser fortes o tempo todo. Quando estamos e somos fragilizadas, precisamos descansar. Deixe que sua equipe resolva as coisas. Você está fazendo seu trampo. Descanse”.



Em novembro deste ano, Marina Sena participou do projeto Vida&Arte Convida, que reúne entrevistas com artistas brasileiros de diferentes linguagens. Confira o vídeo da conversa com a cantora clicando aqui.

