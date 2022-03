Dorama no Netflix: conheça 15 dramas coreanos do streaming

Produções cinematográficas de dorama têm ganhado destaque no Ocidente nos últimos anos. Confira 15 dramas coreanos presentes no catálogo de streaming do Netflix

As produções cinematográficas da Coreia do Sul têm ganhado destaque no Ocidente nos últimos anos. Os famosos dramas coreanos, conhecidos popularmente como dorama, podem ser facilmente encontrados em plataformas de streaming com um ótimo catálogo do gênero. Confira abaixo 15 produções dramáticas coreanas presentes no Netflix com enredos que variam entre romance, ação e aventura.

1. Pousando no Amor

Ano: 2019

2019 Gênero: comédia romântica

A série romântica conta a história de uma herdeira sul-coreana que após sofrer um acidente de parapente é levada à Coreia do Norte. Ao chegar no país, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que a protege e a esconde. Assista trailer no YouTube.

2. Squid Game - Round 6

Ano: 2021

2021 Gênero: drama

A série dramática mostra um grupo de pessoas que são convidadas para participar de um jogo de sobrevivência na esperança de ganhar dinheiro fácil. Um prêmio bilionário os aguarda, mas as apostas são altas e mortais. Assista trailer no YouTube.

3. Naviellera

Ano: 2021

2021 Gênero: Drama

A série dramática conta a história de dois homens de idades e realidades diferentes que são apaixonados por balé. Com os caminhos cruzados, a vida dos dois passa a mudar. Por esse sonho, vale tudo. Assista traier no YouTube.

4. Mr. Sunshine - Um Raio de Sol

Ano: 2018

2018 Gênero: romance e melodrama

A série de época retrata o ano de 1871, quando um jovem coreano é levado para os EUA a bordo de um navio de guerra. Anos depois, ele retorna à Coreia como soldado americano e se apaixona por uma nobre. Assista trailer no YouTube.

5. Love Alarm

Ano: 2021

2021 Gênero: Ficção científica e romance

A série mostra um mundo em que um aplicativo avisa seus usuários se alguém por perto gosta deles. Dessa forma, a protagonista Kim Jojo começa a descobrir o amor e encara as adversidades da vida.

6. Seguidores

Ano: 2020

2020 Gênero: Drama

Essa é a primeira série dramática da diretora Mika Ninagawa, e conta a história de uma atriz desconhecida que conquista fama graças a uma postagem no Instragram. Em Tóquio, várias mulheres têm as vidas cruzadas e batalham para terem uma vida de glamour. Assista trailer no YouTube.

7. My Only Love Song

Ano: 2017

2017 Gênero: Romance

Quando a gravação do programa de uma famosa atriz não funciona, ela foge em uma van antiga que lhe proporciona uma viagem no tempo. Assista trailer no YouTube.

8. O Rei de Porcelana

Ano: 2021

2021 Gênero: Romance

Essa é uma série de época que conta uma história de poder. Com o assassinato do príncipe herdeiro, sua irmã gêmea assume o trono. Só que ela deve esconder sua identidade e seu amor por um jovem se quiser sobreviver. Assista trailer no YouTube.

9. Hometown Cha-Cha-Cha

Ano: 2021

2021 Gênero: Comédia romântica

A série romântica conta a história de uma dentista da cidade grande que abre um consultório em um vilarejo litorâneo que é o extremo oposto dela. Assista trailer no YouTube.

10. Nosso Eterno Verão

Ano: 2021

2021 Gênero: Drama

A série conta a história de dois ex-namorados que gravaram um documentário viral na escola e ficaram famosos. Anos após, eles se reencontram e voltam para a frente das câmeras e para a vida um do outro.

11. Chocolate

Ano: 2019

2019 Gênero: Drama

A série mostra o reencontro de um médico e uma chef. Com cenas do passado e presente, a história deles se reconecta quando começam a trabalhar juntos em um asilo. Assista trailer no YouTube.

12. Uma Noite de Primavera

Ano: 2019

2019 Gênero: Romance

A série mostra o encontro de Lee Jeong-in e Yu Ji-ho durante a primavera. Após o primeiro encontro, algo inesperado acontece e anos depois eles discutem a relação e decidem o futuro do relacionamento. Assista trailer no YouTube.

13. Hospital Playlist

Ano: 2021

2021 Gênero: Romance

A série conta a história de cinco médicos amigos desde a faculdade, onde compartilham os desafios do dia a dia em um hospital e também o amor pela música. Assista trailer no YouTube.

14. Apesar de Tudo, Amor

Ano: 2021

2021 Gênero: Romance

A série mostra a história de dois jovens que não acreditam no amor e em relacionamento, mas que após se conhecerem acabam entrando em uma amizade colorida. Assista trailer no YouTube.

15. Atelier

Ano: 2015

2015 Gênero: Drama

A série conta a história de uma jovem apaixonada pelo mundo da moda que consegue um emprego numa empresa japonesa de lingerie e tem que se esforçar muito para ter sucesso no trabalho.

