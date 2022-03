Dorama: onde assistir à drama coreano legendado em português; veja lista

O sucesso dos dramas coreanos, conhecidos como dorama, tem ultrapassado as fronteiras orientais. Com tramas de diversos gêneros, as séries e filmes sul-coreanos ganharam espaço em diversos serviços de streamings, que disponibilizam um catálogo do gênero legendado ou dublado em português. Abaixo confira lista com sete plataformas em que os doramas podem ser assistidos - algumas são pagas e outras gratuitas.

Assistir à dorama no Netflix

A Netflix é um dos serviço de streaming por assinatura mais populares do mundo - nele é possível assistir à séries, filmes e documentários. Nos últimos anos, a plataforma passou a investir em produções cinematográficas asiáticas, ajudando na popularização do gênero. Em 2021, séries sul-coreanas como Round 6 , Profecia do Inferno e Vincenzo ficaram entre as mais assistidas no streaming. Outros doramas como "Pousando no Amor", "Naviellera" e "Love Alarm" também estão disponíveis no catálogo do Netflix.



Assistir à dorama no Amazon Prime Video

O Prime Vídeo é um outro serviço de streaming pago disponível em mais de 200 países. Em seu catálogo, que contem séries e filmes de variados gêneros, poucas produções asiáticas podem ser assistidas na plataforma. Final Life, Happy Marriage e Tokyo Vampire Hotel são alguns dos principais longas do Prime Video.

Assistir à dorama no YouTube

Algumas produções de doramas são disponibilizadas gratuitamente no YouTube. Os episódios são postados nos canais oficiais dos estúdios - o sul-coreano KBS e do chinês Youku são alguns exemplos. Um dos títulos mais populares é o My Father is Strange, um clássico dos K-dramas do gênero de comédia romântica. É possível ter acesso a mais conteúdo do gênero por meio do YouTube Premium, que oferece conteúdo exclusivo para fãs de K-Pop, com documentários sobre seus grupos favoritos, incluindo o BTS.

Assistir à dorama no Rakuten Viki

Esse é um serviço de streaming direcionada exclusivamente a produções do continente asiático. Para assistir aos doramas na plataforma, duas modalidades de acesso são oferecidas: a gratuita, que contém anúncios, e a assinatura de um plano mensal sem anúncios e com conteúdos exclusivos. Luz em Mim e Lembranças são alguns dos longas mais bem avaliados pelos usuários do Viki.

Assistir à dorama no Kocowa



O Kocowa é um serviço de streaming pago que possui parceria com o Rakuten Viki. Na plataforma, o usuário tem acesso a produções exclusivas de três emissoras coreanas: KBS, MBC e SBS. O conteúdo disponibilizado vai além de doramas, exibindo programas de variedades, de K-Pop e reality shows, todos legendados e em diversos idiomas, incluindo o português.

Assistir à dorama no We TV

Esse é um serviço de streaming pago que disponibiliza doramas exclusivos e outras produções asiáticas. Os C-Dramas possuem bastante espaço na plataforma. No entanto, o catálogo não deixa de apresentar conteúdos variados sempre que possível. Títulos como Renascimento Para Você, Que Tal Tomar um Café? e Meus Queridos Irmãos, são, atualmente, os maiores destaques no site We TV.

Assistir à dorama no Line TV

O Line TV é um serviço de streaming gratuito. Para assistir aos doramas disponíveis no catálogo, o usuário terá de ver alguns anúncios. A plataforma surgiu na Tailândia, mas acabou se expandindo depois de fazer grande sucesso no país asiático.

