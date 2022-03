Marcelo Jeneci se apresenta no Cineteatro São Luiz em abril

O cantor e compositor Marcelo Jeneci vem a Fortaleza com o show "Guaia"; evento acontece no dia 10 de abril, no Cineteatro São Luiz

Marcelo Jeneci tem apresentação marcada em Fortaleza: no dia 10 de abril, o artista sobe no palco do Cineteatro São Luiz para realizar o show “Guaia”, referente ao seu mais recente disco.

Os ingressos estão disponíveis no site Sympla e na bilheteria física do equipamento cultural. Os valores variam entre R$30, a meia, e R$60, a inteira. Cada usuário pode comprar até duas entradas.

Na data, Marcelo Jeneci estará acompanhado de Rafa Cunha, na bateria e nos samplers, e Juba Carvalho, na percussão. O evento seguirá as medidas sanitárias impostas pelo governo estadual, como uso obrigatório de máscaras.

Um dos mais recentes projetos de Marcelo Jeneci é “Guaia”, que foi indicado à categoria de “Melhor Álbum Pop de Língua Portuguesa” no Grammy Latino. O disco conta com as faixas “Aí Sim”, “Oxente”, “O Seu Amor Sou Eu” e “Vem Vem”.

O cantor também apresentará outros grandes sucessos de sua trajetória, com canções de outros álbuns, como “Felicidade” e “Pra Sonhar”.

Marcelo Jeneci em Fortaleza

Quando: 10 de abril, às 18 horas

Onde: no Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$30, a meia, e R$ 60, a inteira

Ingressos: no site Sympla e na bilheteria física do Cineteatro São Luiz



