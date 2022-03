Anavitória faz show em Fortaleza em outubro; confira preço e data

A dupla Anavitória vem a Fortaleza no dia 8 de outubro deste ano; show acontece na Praça Verde do Dragão do Mar

Anavitória tem show marcado em Fortaleza: no dia 8 de outubro, a dupla se apresenta na Praça Verde do Dragão do Mar. A apresentação vai começar às 21 horas.

Os ingressos variam entre R$70, a meia, e R$ 140, a inteira. As entradas estão disponíveis para venda no site do Ingresso Digital.

O evento faz referência à turnê “Cor”, que apresenta o quarto álbum de estúdio do duo. O disco tem 14 faixas e algumas das canções mais famosas são “Amarelo, Azul e Branco”, “Te Amar é Massa Demais”, “Explodir” e “Selva”.

No momento, as cantoras estão finalizando sua turnê nos Estados Unidos, que passa por algumas cidades como Nova York, Orlando, Miami e Austin.

Anavitória é uma dupla brasileira formada por Ana Clara Caetano e Vitória Falcão. As duas reúnem várias músicas populares, como “Trevo (Tu)” e “Pupila”.

Elas também já ganharam duas categorias no Grammy Latino, em “Melhor Canção em Língua Portuguesa” por “Trevo (Tu)” e “Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa” por “O Tempo É Agora”.

Anavitória em Fortaleza

Quando: 8 de outubro, às 21 horas

Onde: na Praça Verde do Dragão do Mar

Quanto: R$70, a meia, e R$140, a inteira

Ingressos: no site do Ingresso Digital



