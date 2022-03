Cearense faz campanha para livro de contos sobre vida vigiada por câmeras

No livro, a televisão se constitui como um dos elementos principais, e as narrativas da obra percorrem temas como privacidade e realidade deturpada; a campanha vai até abril

“Até que ponto é verdadeira a realidade registrada pelas câmeras?”: é com esse questionamento que o escritor cearense Paulo Henrique Passos inicia a explicação sobre “Reality”, seu segundo livro de contos. O autor realiza campanha de financiamento coletivo para viabilizar a publicação de sua obra, que reúne 14 histórias “nas quais prevalecem o fantástico, o absurdo e o insólito” a respeito da vida vigiada por câmeras. O projeto pode ser apoiado na plataforma Catarse com valores a partir de R$ 25 e tem recompensas variadas.

No plano de R$ 25, por exemplo, o leitor recebe a versão digital do livro. Com apoios a partir de R$ 55, serão entregues marca página e cartão postal, além da versão física de "Reality''. Quem comprar o livro impresso, aliás, terá direito a outra recompensa: um minicurso gratuito de contos a ser realizado em 30 de abril pela escritora Vanessa Passos, vencedora do 6º Prêmio Kindle de Literatura com a obra “A Filha Primitiva”.

No livro, a televisão se constitui como um dos elementos principais. As narrativas da obra percorrem temas como privacidade, realidade deturpada e como essa realidade pode ser “tantas vezes inapreensível”. São histórias que abordam a “comédia da vida vigiada pelas câmeras” - sejam as da TV, dos smartphones ou de vigilância. Assim, as tramas apresentam “o conflito entre nós e a nossa própria imagem”.

Nos contos, o leitor poderá encontrar “o fantástico, o absurdo e o insólito”, em histórias nas quais “coisas estranhas” ocorrem em meio ao cotidiano banal - tudo isso registrado por câmeras. O sumiço de uma criança em uma foto, perfis on-line que ganham vida própria e a vida televisionada a cada momento: todos esses aspectos são contemplados por Paulo Henrique Passos em sua nova obra.

“Uma coisa, implícita ou explicitamente, costura todos os contos: o desejo de poder. Algumas perguntas que de algum modo guiaram a escrita de todos eles são: o quanto as câmeras podem distorcer a nossa imagem e até que ponto é verdadeira a realidade registrada por elas?”, afirma o autor cearense na campanha de financiamento.

Professor e escritor, Paulo Henrique Passos é também Mestre em Literatura pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Seu primeiro livro de contos - intitulado “Sindicato dos Deuses'' - foi publicado pela editora Substânsia em 2015 e o autor também participou da Antologia de Contos LiteraturaBR, da editora Moinhos, com o conto “A Verdade e a Vida”.

Além disso, o cearense integra o projeto on-line Pintura das Palavras, destinado à formação de escritores de ficção. Caso a meta de arrecadação para o lançamento de “Reality” seja completada, o livro será enviado para os apoiadores entre junho e julho deste ano.

Reality

Quando: campanha até 24 de abril

Onde: site Catarse

Quanto: apoios a partir de R$ 25

Mais informações: @paulohenrique.passos no Instagram



