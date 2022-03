Duo eletrônico NoPorn faz show em Fortaleza em abril

Conclamando "clubbers, indies e alternatives de Fortaleza", o Gandaia Club anuncia show do duo indie de poesia eletrônica NoPorn para o próximo dia 30 de abril. A dupla formado por Liana Padilha e Lucas Freire é reconhecida cena independente do País desde o lançamento do primeiro álbum do grupo, em 2006, pela junção de música eletrônica, versos falados (conhecidos como "spoken-word") e performatividade.

"NoPorn", o álbum de estreia, ficou marcado, em especial, pelas músicas "Baile de Peruas" e "Xingu". O segundo disco da dupla, "Boca", veio 10 anos depois, contando com faixas como "Cavalo" e "Maiô da Mulher Maravilha". Mais recentemente, em 2021, a dupla lançou o álbum "Sim", produzido durante a quarentena da pandemia, que traz "Praia de Artista" e "Geleia de Morango".

Além do show do NoPorn, o evento contará com a presença de DJs como Kysia, Thigas, miri'am e Gabriel Baquit apresentando sets próprios. Os ingressos antecipados já estão disponíveis, com entradas de inteira e meia pelo mesmo valor promocional.

NoPorn no Gandaia Club

Quando: 30 de abril, a partir de 22 horas

Onde: Gandaia Club (rua Dragão do Mar, 72, Praia de Iracema)

Quanto: R$ 25 (1º lote, preço promocional)

Mais info: ltx.bio/gandaia