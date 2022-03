Viral: Ana Maria Braga dança "Envolver", de Anitta, com Gil do Vigor

Ana Maria Braga também entrou na trend "el paso de Anitta" nesta manhã de quinta-feira, 17, no programa Mais Você. Ao lado de Gil do Vigor e Juliane Massaoka, a apresentadora foi ao chão para recriar os passos que se tornaram um viral internacional. A coreografia do hit "Envolver", da Anitta, tem sido replicada nas redes sociais e também em programas de televisão em diferentes países da América Latina. Aos 72 anos, Ana Maria não se intimidou e recriou os ousados passos.

O tema veio à tona no programa matinal após Juliana fazer o desafio do passo com o cearense Vyni, eliminado desta semana do Big Brother Brasil. Após exibir vídeo do ex-BBB dançando, Ana Maria repetiu ao vivo o desafio.

A apresentadora Ana Maria Braga fazendo "El Paso de Anitta" no seu programa pic.twitter.com/C2HTrOBSEK

Além de entrar nas paradas internacionais da Billboard, Anitta ocupa agora a posição 21 do Spotify Global por causa de sua música “Envolver”. Essa é a melhor colocação de um artista brasileiro na plataforma de streaming.

A canção também se tronou um trend nas redes sociais, principalmente, no Tiktok. Na plataforma chinesa, a música já reúne mais de 466 mil vídeos.

Além disso, “Envolver” está em 31º lugar em “Hot Latin Songs”. Na categoria destinada a cantores latinos, o primeiro lugar segue com “Mamiii”, lançada no início deste ano por Becky G e Karol G.

Anitta também está em outras paradas, como a Billboard Global 200. Já nas listas de cada país, estreou em Equador, Peru, Bolívia e México.



