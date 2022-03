Vitão e Maneva fazem shows em maio em Fortaleza; veja datas

Projeto musical "Na Brisa" traz show do cantor Vitão para Fortaleza; evento está marcado para o dia 14 de maio, na Arena Barong

O Projeto musical “Na Brisa” traz duas atrações nacionais para Fortaleza: Maneva, que se apresenta no dia 7 de maio, e Vitão, que performará seu show no dia 14 do mesmo mês.

Maneva é uma banda de reggae formada há mais de uma década, em São Paulo. O grupo, composto pelos artistas Tales de Polli, Felipe Sousa, Fernando Gato, Fabinho Araújo e Diego Andrade, tem algumas canções famosas, como “O Destino Não Quis” e “Saudades do Tempo”.

O evento do quinteto acontecerá no dia 7 de maio, e os ingressos custam entre R$90, a meia, e R$160, a inteira. Os tickets sociais, em que os compradores devem levar um quilo de alimento não perecível ou ração, valem R$110.

Já Vitão, que estará em Fotaleza no dia 14, é um cantor e compositor que transita por vários gêneros musicais, como R&B, samba, pagode e pop. Ele tem algumas canções populares, como “Café”. Seu trabalho mais recente é “Pensei Melhor”, que tem participação de Thiaguinho.

Os ingressos de seu show valem R$150, a meia, R$180, a meia social, e R$300, a inteira. O público também poderá comprar as entradas para os dois shows em um combo que custam, respectivamente, R$80, R$100 e R$160.

Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Digital, além das lojas físicas Planet CDs, 13 Tattoo e Lele’s.

Projeto "Na Brisa"

Quando: Maneva, no dia 7 de maio; Vitão, no dia 14 de maio

Onde: Arena Barong (avenida Clóvis Arrais Maira, 5700 - Praia do Futuro)

Ingresos: no site da Bilheteria Virtual e nas lojas físicas Planet CDs (rua Senador Pompeu, 834 - Centro), 13 Tattoo (avenida Antônio Justa, 3451 - Meireles), Lele's (avenida Carapinima, 2200, loja 110 - Benfica)

