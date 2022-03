Documentário sobre Belchior, com Silvero Pereira, estreia em festival

Documentário "Belchior - Apenas um coração selvagem", dirigido por Natália Dias e Camilo Cavalcanti, estreia no festival "É Tudo Verdade"

Documentário “Belchior - Apenas um coração selvagem” ganha sua primeira exibição no Brasil durante a 27ª edição do É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários. Evento acontece entre 31 de março e 10 de abril de maneira presencial no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de contar com exibições on-line.

Dirigido por Natália Dias e Camilo Cavalcanti, o filme conduz os espectadores pela história de Belchior (1946 - 2017) por meio da visão do próprio artista. Os diálogos mostram as várias versões do cearense, que, além de músico, foi crítico, peregrino, irônico e um cidadão comum.



A narrativa foca em imagens de arquivo e depoimentos gravados com o cantor durante suas quatro décadas de carreira. Também há entrevistas com outras pessoas, como Silvero Pereira, que declama alguns poemas e letras do compositor.

Além de trazer aspectos pouco conhecidos da trajetória de Belchior, ainda passeia por suas obras de grande sucesso, como “Sujeito de Sorte”, “Como Nossos Pais”, “Apenas um Rapaz Latino-americano”, “Coração Selvagem” e “A Palo Seco”.



De acordo com o diretor Camilo Cavalcanti, o trabalho surge em 2016, quando o cantor ainda estava vivo, mas muitas pessoas já participavam de um movimento que pedia o retorno de Belchior para o cenário da música.

“Atravessados por essa obra potente, decidimos mergulhar nas palavras de Bel. Nosso foco sempre foi a palavra, a construção de uma poesia afiada, a força das mensagens, a atemporalidade dos versos. Fomos conduzidos por esse personagem complexo e contraditório no processo de descoberta do filme”, explica Camilo em texto divulgado para a imprensa.



“No momento de sua morte, naquele dia fatídico em 2017, decidimos que o projeto merecia e deveria seguir. Cresceu em nós a certeza da importância de seguirmos mergulhados nesta obra pulsante e atemporal. Aprendemos com Belchior, este artista único da Música Popular Brasileira, sobre a força de sua presença, mesmo diante de sua ausência”, complementa Natália Dias.

“Belchior - Apenas um coração selvagem”

Onde: no É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários

Mais informações: no site do evento



