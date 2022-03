"The Penguin": minissérie derivada de "The Batman" é confirmada

“Toda história tem um começo”: foi dessa forma que os perfis da DC Comics e da HBO Max no Twitter iniciaram o anúncio de confirmação do desenvolvimento de “The Penguin”. O título, ainda provisório, nomeia a minissérie dramática que expande o universo do filme “The Batman” e que foca no vilão Pinguim, interpretado por Colin Farrell no longa lançado em 2022.

Sobre o assunto Robert Pattinson brinca com repercussão positiva de "The Batman": "chocado"

'Batman' ultrapassa US$ 100 milhões após estreia nos cinemas nos EUA e Canadá

"Batman", de Matt Reeves, ganha data de lançamento no HBO Max; confira

A obra ainda não tem data de estreia e terá produção executiva de Matt Reeves - diretor de “The Batman” -, Dylan Clark, Collin Farrell e Lauren LeFranc. A produção será lançada na plataforma de streaming HBO Max e se aprofundará nas tramas que envolvem o personagem apresentado no filme com Robert Pattinson.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Every story has a beginning. The Penguin (working title), a new limited series starring Colin Farrell, is coming to @hbomax. Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, and Lauren LeFranc to serve as executive producers. pic.twitter.com/qL7sJI7cVe — DC (@DCComics) March 9, 2022

“O mundo que Matt Reeves criou para ‘The Batman’ merece um olhar mais profundo por meio da visão de Oswald Cobblepot. Eu não poderia estar mais animado em continuar esta exploração de Oz à medida que ele se torna o Pinguim. Será bom tê-lo de volta às ruas de Gotham para um pouco de loucura e caos”, comemorou Colin Farrell.

Sobre o assunto Batman arrecada R$ 45 milhões no Brasil e tem melhor estreia de 2022

Bruna Marquezine chora ao ser confirmada no elenco de filme da DC; veja

Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 10, até domingo, 13

A confirmação da minissérie surge em meio ao sucesso que “The Batman” tem feito nos cinemas ao longo de sua exibição. Com estreia nas telas gigantes brasileiras em 3 de março, o filme teve o melhor lançamento do ano no País até o momento, alcançando, até a publicação desta matéria, mais de R$ 45 milhões em bilheteria e mais de dois milhões de telespectadores. A expectativa é que o longa chegue ao HBO Max em 17 de abril.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags