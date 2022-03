'Batman' ultrapassa US$ 100 milhões após estreia nos cinemas nos EUA e Canadá

O sombrio remake de "Batman", dos estúdios Warner Bros., liderou as bilheterias americanas e no Canadá, tornando-se o primeiro filme do ano a chegar a US$ 100 milhões de arrecadação em seu fim de semana de estreia, segundo analistas do setor.

O último filme da crescente coleção de versões de "Batman" - estrelado pelo ator inglês Robert Pattinson - arrecadou quase US$ 128,5 milhões entre sexta e domingo, segundo dados da Exhibitor Relations.

O filme teve um custo de produção estimado de US$ 200 milhões.

"Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", da Sony, foi o único filme durante a pandemia a superar US$ 100 milhões nas bilheterias em seu fim de semana de estreia, acumulando US$ 260 milhões em seu mês de lançamento em dezembro, segundo analistas.

A versão atual de "Batman" tem o homem-morcego na trilha do vilão 'Charada' (Paul Dano), ao mesmo tempo em que o herói luta contra o crime, a corrupção e seus próprios demônios. O elenco inclui Zoe Kravitz, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis e Colin Farrell.

O filme de aventura da Sony "Uncharted - Fora do Mapa", estrelado por Tom Holland no estilo do caçador de tesouros Indiana Jones, caiu para o segundo lugar com US$ 11 milhões, enquanto arrecadou mais de US$ 100 milhões desde seu lançamento.

A comédia "Dog", de Metro Goldwyn Mayer, ficou em terceiro lugar, com US$ 6 milhões.

