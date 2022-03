Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 10, até domingo, 13

Quatro novos filmes estão em cartaz em Fortaleza. Veja programação - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 10 de março (10/03), até domingo, 13, dos cinemas da capital cearense

Os cinemas de Fortaleza estão com quatro novos filme em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 10 de março (10/03), até domingo, 13, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Iguatemi e RioMar.



Cinema em Fortaleza: “Agente das Sombras”

Travis Block é um agente do FBI, entretanto, tem um trabalho diferente dos outros. Ele ajuda outros agentes secretos ao redor do mundo que estão em uma situação da qual não conseguem escapar. Mas ele se envolve em uma conspiração que lhe obrigará a entrar em uma aventura para salvar a si mesmo.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Shopping Iguatemi Fortaleza, Shopping Benfica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horário do filme

14 horas (Shopping Benfica)

14h10min (Shopping Iguatemi)

14h50min (Shopping Parangaba)

16h40min (Shopping Iguatemi)

17h10min (Shopping Parangaba)

18h45min (RioMar Fortaleza)

19h05min (Shopping Iguatemi)

19h15min (North Shopping Jóquei, RioMar Kennedy)

19h30min (Shopping Parangaba)

20 horas (Shopping Benfica)

21h30min (Shopping Iguatemi)

21h45min (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy)

21h50min (Shopping Parangaba)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Belfast”

Belfast foca em uma família protestante e trabalhadora que vive na Irlanda do Norte, na década de 1960. História é narrada a partir da perspectiva de Buddy, um garoto de nove anos que tenta encontrar um lugar seguro para sonhar enquanto seus pais buscam uma vida melhor. O objetivo de sua mãe é migrar para Sydney ou Vancouver, mas isso é negado depois que o marido recebe uma promoção e um acordo de moradia.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar Fortaleza, UCI Shopping Iguatemi Fortaleza.

Horário do filme

13h15min (RioMar Fortaleza)

19h50min (Shopping Iguatemi)

21h15min (RioMar Fortaleza)

22h10min (Shopping Iguatemi)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “Sword Art Online: Progressive Movie”

Asuna Yuuki é uma estudante do terceiro ano do ensino fundamental que nunca teve contato com um jogo on-line até o lançamento de “Sword Art Online”. Seus jogadores, que estão eufóricos para a estreia, estão presos. E, se uma pessoa perde a vida no game, também morrerá na vida real.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis RioMar Fortaleza, UCI Shopping Iguatemi Fortaleza

Horário do filme

13h30min (RioMar Fortaleza, Shopping Iguatemi)

15h40min (Shopping Iguatemi)

17h15min (RioMar Fortaleza)

17h45min (Shopping Iguatemi)

19h30min (RioMar Fortaleza)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$17,80 a meia e R$38,80 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “BTS - Permission to Dance”

O grupo de k-pop BTS retorna aos palcos da Coreia do Sul após dois anos de pandemia e fará uma exibição da apresentação nos cinemas do mundo. Em Fortaleza, várias salas transmitirão o espetáculo, como o RioMar Fortaleza e o Shopping Parangaba. Ainda não há detalhes sobre o setlist, mas algumas de suas canções mais recentes devem ser tocadas, como “Butter”, “Permission To Dance” e “Dynamite”.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping Jóquei, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Shopping Parangaba, UCI Shopping Iguatemi Fortaleza, Centerplex Via Sul Shopping.

Horário do filme

15 horas (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Shopping Parangaba, Iguatemi Fortaleza, Shopping Via Sul)

19 horas (North Shopping Jóquei, RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy, Shopping Parangaba, Iguatemi Fortaleza, Shopping Via Sul)

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$35 a meia e R$70 a inteira.

Cinema em Fortaleza: “A Mulher que Fugiu”

Gam-hee conhece três mulheres nos arredores de Seul enquanto seu marido está em uma viagem de trabalho. Elas conversam de maneira amigável, mas há diferenças e semelhanças que as atravessam e que contextualizam suas visões de mundo. Filme sul-coreano está em cartaz no Cinema do Dragão.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinema do Dragão

Horário do filme

10/03: 20h15min

11/03: 20h15min

12/03: 20h15min

13/03: 20h15min

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$8 a meia e R$16 a inteira.



Cinema em Fortaleza: ‘Batman’

Em seu segundo ano de combate ao crime de Gotham City, o bilionário Bruce Wayne investiga uma série de assassinatos em que as vítimas são a elite. Entre várias pistas enigmáticas, descobre que Charada - um dos mais populares vilões dos quadrinhos do Batman - está por trás da situação. O problema é que, durante as investigações, o protagonista descobre várias corrupções que envolvem o nome de sua família. Sob risco de perder a integridade, ela precisa desmascarar o criminoso e buscar uma maneira de fazer justiça ao abuso de poder.

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

Cinépolis North Shopping, Cinépolis RioMar Fortaleza, Cinépolis RioMar Kennedy, UCI Kinoplex Shopping Iguatemi Fortaleza, UCI Shopping Parangaba, Centerplex Shopping Grand Messejana, Centerplex Shopping Via Sul, Cinemas Benfica.

Preço para assistir ao filme no cinema

Preços variam entre R$ 17,80 a meia e R$ 38,80 a inteira.

Sobre o assunto Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 3, até domingo, 6

Bruna Marquezine chora ao ser confirmada no elenco de filme da DC; veja

Juliana Paes encerra contrato fixo com a Globo após 21 anos na emissora

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags