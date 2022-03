"Batman", de Matt Reeves, ganha data de lançamento no HBO Max; confira

Filme "Batman", dirigido por Matt Reeves e protagonizado por Robert Pattinson, já tem estreia marcada no HBO Max

“Batman” fez sua estreia nos cinemas brasileiros na última quinta-feira, 3 de março, mas já tem data de lançamento marcada para chegar ao HBO Max. A partir do dia 17 de abril, os espectadores poderão assistir ao filme no streaming.

O longa-metragem dirigido por Matt Reeves tem Robert Pattinson no papel do protagonista. Na história, o bilionário Bruce Wayne está em seu segundo ano de combate ao crime de Gotham City e investiga uma série de assassinatos em que as vítimas são a elite.

Entre várias pistas enigmáticas, descobre que Charada - um dos mais populares vilões dos quadrinhos do Batman - está por trás da situação. O problema é que, no meio das investigações, o personagem descobre várias corrupções que envolvem o nome de sua família.

Sob risco de perder a integridade, ele precisa desmascarar o criminoso e buscar uma maneira de fazer justiça ao abuso de poder.

Em seu fim de semana de estreia, o filme arrecadou aproximadamente US$128,5 milhões nos cinemas estadunidenses, de acordo com o Exhibitor Relations.



