"Saudades e gratidão": Juliette desabafa sobre sentimentos pós-BBB

Campeã do Big Brother Brasil 21 (BBB 21), Juliette Freire comentou nessa segunda, 7, sobre como tem se sentido atualmente, após ganhar o prêmio milionário do reality show e diversas mudanças na vida pessoal e profissional

Juliette Freire, de 32 anos, comentou com seus seguidores no Instagram nessa segunda-feira, 7, sobre como está se sentindo atualmente. O momento foi precedido por um desabafo na rede social no último fim de semana. “Hoje eu não estou bem (sim, isso acontece com quem tem ‘tudo’). Muita saudade da minha Paraíba, dos meus”, escreveu ela em story no domingo, 6. Como resposta, fãs publicaram fotos de locais tradicionais da Paraíba no Twitter marcando a advogada.

A campeã do Big Brother Brasil 21 (BBB 21) tem mais de 33 milhões seguidores no Instagram. Suas declarações nessa segunda foram mais detalhadas. “Ontem eu estava reflexiva, estava triste e muita gente ficou dizendo 'meu Deus, mas está tudo tão bem'. Está, sou muito grata todos os dias, mas você sente essa transição, é tudo novo, você sente falta do pertencimento, de ir a lugares que você já conhece, que gosta, encontrar sua galera”.

Sobre o assunto Juliette "errada" é creditada em música com Alok no Spotify

Juliette recorda confinamento no BBB 21: "Big Brother era minha esperança"

"Bonita por dentro e por fora": Juliette é curadora de nova coleção da Avon

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Trouxe muita gente para ficar aqui comigo e isso me ajuda demais, se não fosse isso estaria mais deslocada ainda, mas querendo ou não chegar em uma cidade em que você não conhece muita gente... Apesar de todo mundo me conhecer, eu não conheço todo mundo”, acrescentou. “Bateu isso, algumas dúvidas, alguns medos. É natural, nem tudo é perfeito, é isso que nos coloca pra cima, nos faz refletir e evoluir. Se você estiver assim também tudo bem, todo mundo passa, até eu, rica, famosa... Saudades da minha vidinha e gratidão pela que tenho hoje”.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags