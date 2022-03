Dua Lipa é processada por suposto plágio na música "Levitating"; entenda

Dois anos depois do lançamento do disco "Future Nostalgia", uma banda de reggae dos Estados Unidos processa Dua Lipa por causa de plágio

Dois anos depois do lançamento do disco “Future Nostalgia”, a cantora pop Dua Lipa está sendo acusada de plágio por causa do single “Levitating”. A banda de reggae Artikal Sound System alega que há muitas semelhanças com sua música “Live Your Life”, de 2017.

O grupo estadunidense moveu uma ação na última terça-feira, 1º de março. Segundo os integrantes, a artista teria escutado uma das primeiras versões da canção.

Além de Dua Lipa, a Warner Records e os produtores de “Levitating” também estão sendo processados. Segundo consta no processo, a banda defende que seria "muito improvável que ‘Levitating’ tenha sido criada de forma independente à ‘Live Your Life’”.

A empresa da cantora de “Future Nostalgia” ainda não se pronunciou sobre o assunto. Entretanto, internautas já fizeram comparações entre as duas composições e disponibilizaram nas redes sociais.

Dua Lipa - Levitating (2020) plagiarized Live Your Life by Artikal Sound System pic.twitter.com/mLQu2DK3kF — (@NoahsMediaAcc) March 2, 2022

A Artikal Sound System é um grupo que surgiu na Flórida, nos Estados Unidos. Em sua carreira, já produziram álbuns como “Welcome to Florida”, “Time” e “Stayed”.



